Gyirmót FC Győr-Mezőkövesd

Merkantil Ban Liga, NB II, Alcufer Stadion, vasárnap, 19.00.

Előzetes - Tamási Zsolt vezetőedző örült a jó rajtnak, a Mezőkövesd ellen is az újabb siker reményében készíti fel csapatát.

– Ellentétes félidőket hozó soroksári találkozón vagyunk túl, amit a szünet utáni teljesítményünknek köszönhetően, azt hiszem, megérdemelten nyertünk meg. A védekezésünk és a támadásépítésünk is feljavult, remélem, ez utóbbi teljesítmény lesz majd jellemző csapatunkra az új szezonban. Külön öröm számunkra, hogy új szerzeményeink is maradandót alkottak ezen a találkozón. Ugrai Roland csak később tudott bekapcsolódni a munkába, de végigcsinálta a többiekkel a felkészülést. Ahhoz, hogy egy ilyen kvalitású játékost elfogadjon az öltöző, kellenek az ilyen hozzáadott értékek a csapat játékához. A hétköznapi munkában is fontos szerepe van mindenkinek, attól függetlenül, hogy a bajnoki találkozókon játszik, vagy sem. Jevhenyij Kicsun kivételével mindenki egészséges és hadra fogható. Az első fordulóban nálunk és a Mezőkövesdben is több fiatal kapott lehetőséget, ezzel szemben ők rutinosabb csapat benyomását keltik sok új igazolással, új vezetőedzővel. Masszív játékoskerettel rendelkeznek, nehéz mérkőzés elé nézünk, de nem lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése.