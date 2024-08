Diósgyőri VTK– ETO FC Győr

Diósgyőr, szombat, 20.00.

Előzetes - „Jól jött nekünk ez a kis pihenő, hiszen változik a keretünk napról napra, így fontos, hogy a srácok megismerjék egymást, és mi is lássuk, hogy mire képesek. A múlt héten volt egy kisebb edzőtáborunk Mezőkövesden, ez egy kicsit jobban összekovácsolta a brigádot és többet is tudtunk gyakorolni. A mostani héten a Diósgyőr volt már fókuszban. Egy jó csapat otthonába utazunk, régóta együtt játszanak és jól is erősítettek, de nem verhetetlenek” – vélekedett Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője.