Diósgyőri VTK– ETO FC Győr 0-0

Miskolc, DVTK Stadion. Játékvezető: Bogár Gergő (Albert István, Belicza Bence)

DVTK: Sentic - Szatmári, Lund, Gera D., Franchu - Sanicanin, Edomwonyi, Varga Z. - Vallejo, Pozeg Vancas, Rarszalla. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic

ETO: Petrás - Marku, Bitri, Szépe, Boldor, Vianna - Sahli, Anton, Tóth R., Gavrics - Diarra. Vezetőedző: Borbély Balázs

PERCRŐL PERCRE

26. perc: Pozeg Vancas helyzete is kimarad, Petrás véd.

25. perc: Diarra próbálkozik balról, éles szögből, de a labda elmegy a hosszú kapufa előtt.

22. perc: Szerencsével kerül Gera elé a labda az alapvonalnál, azonnal visszapasszolja középre Edomwonyinak, de a csapattársa öt méterről nem találja el a kaput (pedig Petrás már verve volt).

20. perc: Győri kontra végén Gavrics passzol Sahli elé, ő meg 8 méterről, balról kapu fölé lövi a labdát.

18. perc: Pozeg Vancas beadását Gera elől sikerül tisztáznia Viannának az ötös előterében.

15. perc: Ilyen felállásban sem láttuk mostanában a győrieket. Öt védő van a kapus előtt, elöl pedig az egyedüli csatár Diarra, aki eddig főként a középpálya jobb oldalán szokott játszani.

5. perc: Sanicanin könyöke találja el Marku arcát. Sárga lap a diósgyőri játékosnak.

2. perc: Tóth R. indítására Sentic mozdul ki jól a kapujából, és Gavrics elől megkaparintja a labdát.

1. perc: Kezdődik a meccs. Zöldben az ETO, pirosban a DVTK.

Előzetes - „Jól jött nekünk ez a kis pihenő, hiszen változik a keretünk napról napra, így fontos, hogy a srácok megismerjék egymást, és mi is lássuk, hogy mire képesek. A múlt héten volt egy kisebb edzőtáborunk Mezőkövesden, ez egy kicsit jobban összekovácsolta a brigádot és többet is tudtunk gyakorolni. A mostani héten a Diósgyőr volt már fókuszban. Egy jó csapat otthonába utazunk, régóta együtt játszanak és jól is erősítettek, de nem verhetetlenek” – vélekedett Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője.