ETO FC Győr– Debreceni VSC

Győr, ETO Park, péntek, 18.50.

Az ETO bajnoki rajtja nem sikerült jól, mert vereséget szenvedett a Nyíregyháza elleni idegenbeli mérkőzésen. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy némi balszerencse kísérte a nagy akarattal játszó zöld-fehérek játékát, és a bíró ténykedésével sem lehetettek maradéktalanul elégedettek a csapat hívei.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője:

„Nem lesz könnyű mérkőzés a Debrecen ellen, a mezőny egyik legjobb játékoskeretével rendelkező csapattal találkozunk. Szervezett, tapasztalt együttes. Ismerjük az erősségeiket és a gyengéiket, az utóbbiakat majd szeretnénk kihasználni. Az első fordulóhoz képest több változást is tervezek a kezdőcsapatunkban. Jelentős pluszenergiát remélek a szurkolóinktól, bízom benne, hogy sokan lesznek a lelátón és jó hangulatot teremtenek.”

Közös megegyezéssel távozott Győrből a brazil Gabriel Boschilia. A családnak a hírek szerint beilleszkedési gondjai voltak, és ezért döntöttek a távozás mellett.

A győriek ellenfele, a Debrecen ma mutatkozik be az NB I jelenlegi kiírásában, ugyanis a nyitófordulóbeli Ferencváros elleni mérkőzésüket elhalasztották.

„A jó erőkből álló, nagy múltú újonc első hazai mérkőzése biztosan sok nézőt vonz majd, a csata nem ígérkezik könnyűnek” – olvasható a DVSC honlapján.

Srdjan Blagojevic vezetőedző szerint minden mérkőzésen győzni akarnak, így lesz ez Győrben is.

Színre lép a Ferencváros is

Szombaton a sorozatban hatszor aranyérmes Ferencváros is megkezdi szereplését az OTP Bank Liga 2024/25-ös idényében. Remekül sikerült a szezonkezdetük, ugyanis a Bajnokok Ligája selejtezőjében kettős győzelemmel búcsúztatták a walesi The New Saints csapatát. A legutóbb bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes tolnaiak ciprusi fellépésük után vasárnap azt az átalakult Újpestet fogadják, amely ugyan kikapott a nyitókörben, de összességében jó teljesítményt nyújtott az előző idény bronz­érmese, a Puskás Akadémia ellen. A felcsútiak a forduló zárómérkőzésén a vereséggel rajtoló Zalaegerszeget látják vendégül. A győzelemmel kezdő Nyíregyháza ezúttal az MTK Budapesthez látogat.

OTP Bank Liga, 2. forduló