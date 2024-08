Az NB I-et három vereséggel kezdő ETO megegyezett a Radnicki 1923 együttesével Wajdi Sahli átigazolásáról - számolt be a hírről a Hungarian Football Xtra X-oldal - írja a csakfoci.hu. Úgy tudják, a 27 éves játékos már meg is érkezett Győrbe, hogy véglegesítsék a szerződését, és hogy szerdán teljesítse az orvosi teszteket.

Arról is írnak, hogy a patinás Partizan Belgrád is szerződtette volna az egyszeres tunéziai válogatott labdarúgót, ám a futballista ügynöksége szerint a szintén a szerb élvonalban szereplő Radnicki nem akarta a belgrádiaknak eladni őt. Emellett a hírek szerint a Debrecen is érdeklődött Sahli iránt, ám úgy tűnik, végül az ETO lesz a befutó.

Sahli az előző szezonban 29 szerb bajnokin 8 gólig és 6 gólpasszig jutott együttesében. Korábban játszott Montenegróban, Görögországban, Kazahsztánban és hazájában, Tunéziában is.