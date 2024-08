Az ETO amúgy is elég szűkös játékoskeretéből Paul Anton, Claudiu Bumba és Matija Krivokapic sérülés miatt hiányzott a Kecskemét elleni meccsen. Bemutatkozott viszont a csütörtökön igazolt Sahli Ouijdi.

Az ETO-ban a tunéziai Sahli igyekezett hasznosan futballozni. Fotó: Bús Csaba

A hazaiak korán megszerezték a vezetést. Az első félidőben utána a mezőnyben az ETO adogatott többet, a zöld-fehérek támadójátékában azonban nem volt átütő erő. Az első félidő hosszabbításában aztán - ismét egy győri szögletet követően, akár csak az MTK ellen - a győri csapat újabb gólt kapott, a lilák növelték az előnyüket.

A második félidőben is az ETO játszott fölényben, helyzetei is adódtak, de azok rendre kimaradtak, a győri csapat csak szépíteni tudott. Azt is a mérkőzés utolsó perceiben.

A kilenc év után újra az NB I-ben szereplő győri gárda eddig négyből négy mérkőzést elveszített és ezzel a táblázat utolsó helyén áll.

Az ETO augusztus végéig nem játszik

Az ETO legközelebb az OTP Bank Liga 6. fordulóban a DVTK otthonában lép pályára, melyet augusztus 31-én szombaton 20 órától rendeznek meg, mert az 5. fordulóra kisorsolt Puskás Akadémia FC elleni hazai meccset a vendégcsapat halasztási kérelme miatt december 4-én szerdán 19 órától rendezik meg.

A zöld-fehérek számára így nagyjából két hetes szünet következik a bajnokságban. A tulajdonosoknak és a vezetőségnek addig NB I-es színvonalúvá kellene tenni a játékoskeretet, illetve eldönteni, hogy a jelenlegi szakmai vezetéssel elérhetőnek látják-e a kitűzött cél, a benn maradás elérését. Biztosra vehető, hogy lesznek változások a következő napokban.

Percről percre

9. perc: Nikitscher cselezte be magát balról a győri védők gyűrűjében a tizenhatoson belülre, majd 6 méterről jobbal a kapu bal oldalába lőtt. 1–0.

45+3. perc: Jól kontrázott a KTE, Lukács lefutotta Verát, közeli lövése Petrásról kipattant, az érkező Nikitscher pedig 11 méterről a győri kapu bal oldalába lőtt. 2–0.

65. perc: Lukácsot megint nem tudták megállítani a győri védők, egészen a tizenhatos vonaláig robogott, megnézte a jobb alsó sarkot, ám kevéssel a kapufa mellé gurított.

88. perc: Bánáti középen teljesen tisztán érkezett, Kersák bravúrral kivédte a 10 m-ről a rövidbe tartó lövést.

90. perc: Gavric sarokkal tette a labdát Diarra elé, aki 13 m-ről a bal sarokba zúdította azt. 2–1.

Jegyzőkönyv

Kecskeméti TE–ETO FC Győr 2–1 (2–0)

Kecskemét, 2702 néző. V.: Derdák.

KTE: Kersák – Katona L., Belényesi, Szabó A., Zeke – Nikitscher, Vágó, Kovács B. (Meszhi, 46.), Lukács (Helmich, 78.) – Májer (Nagy K., 64.), Pálinkás (Derekas, 88.). Vezetőedző: Szabó István.

ETO: Petrás – Marku, Szépe, Boldor, Csontos (Vianna, 46.) – Vera (Diarra, 46.), Tóth R. (Bitri, 91.), Skvarka, Ouijdi (Bánáti, 72.), Gavric – Lukic (Farkas, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Nikitscher (9., 45+3.), ill. Diarra (90.).

Edzői mérleg

Szabó István (KTE): - Nagyon örülök az első győzelemnek, de azért nehéz mérkőzésen vagyunk túl, erre is számítottam. Érdekes, hogy a négy mérkőzésünkből nem ma játszottunk a legjobban, a második félidővel abszolút nem vagyok elégedett, bár 2-0-nál Lukács kilépett és lezárhatta volna a találkozót. Nem kértem a csapatot, hogy ennyire álljanak vissza, ez nem tetszett. Nyilván bennük volt, hogy szerették volna ezt a találkozót megnyerni, de nagy területet adtunk az ETO-nak, akik azért vannak annyira jó futballisták, hogy ezt kihasználják, több helyzetük is volt. Kersák nagyon jól védett és lelkesen is játszottunk, valamint Nikitscher két nem akármilyen gólt szerzett, benne megvan ez a plusz, örülök a góljainak. (M4 Sport)