A Népsport így értékelt: "A győri zöld-fehérek legnagyobb dicsérete, hogy nemcsak partnerei tudtak lenni a Borussia Mönchengladbachnak, hanem ha támadójátékuk csak egy hajszállal is erőteljesebb,

gólerősebb, ma ők lennének az MLSZ-vándorserlegének őrzői. Úgy tűnik - és valószínűleg nem az idén nyáron kezdték el - ők valóban az új szakmai követelményrendszernek megfelelően dolgoznak (vagy dolgoztak már korábban is). Sőt mintha máris tudták volna hasznosítani az idei labdarúgó-világbajnokság néhány jelentős szakmai tapasztalatát, különösen védő- és középpályás játékuk érdemel elismerést.

A Rába ETO is egész pályás követő emberfogást játszott, állandóan mozgásban, lendületben igyekezett maradni. A labdát vezető támadó elé gyűrűszerűén „lépett ki” általában a védelem”, így állítva lesre az ellenfél száguldó csatárait. (A holland válogatott alkalmazta különös előszeretettel ezt a harcmodort!) A kivitelezés még nem volt hibátlan. Simonsen gólját erőteljesebb ütközéssel/ a csatár egyensúlyi helyzetének megváltoztatásával elkerülhették volna és Heynckes gólja sem születik meg, ha Pozsgai a szükségszerűen legegyszerűbb megoldást - a labda egyből elrúgását - választja, ahogyan azt Vogts vagy Bonhof nem röstelte megtenni.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a csapat támadófelfogása sem alakult ki még teljesen. Ez különösen akkor vált érezhetővé, amikor a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzés II. félidejére a két ék (Pénzes és Glázer R.) Stolczcal egészült ki. Ekkor a középpályások általában csak Stolczot keresték átadásaikkal, s ezzel alaposan megkönnyítették az ellenfél védőinek a dolgát. A fogyatékosságok ellenére nyugodtan állíthatjuk: a győriek korszerűségre, gyorsaságra törekvése, fegyelmezett csapatjátéka az MLSZ tornájának egyik kellemes meglepetése volt. "