Érdekességgel szolgált az ETO FC Győr az OTP Bank Liga első három fordulójában. A csapat mindhárom meccsén más-más kapus védett: a bajnokságot Gyurákovics Erik kezdte a Nyíregyháza, Ruisz Barnabás folytatta a Debrecen, majd Samuel Petrás az MTK ellen. Önmagában az is ritkaságnak számít, hogy egy idény első három fordulójában három különböző kapus álljon a háló előtt, az pedig még inkább, hogy mindegyikük kezdőként végigvédje a mérkőzést. Ezzel a klasszikus „mesterhármassal” nem is találkozni a klub újkori történetében.

ETO: a hátsó sorban balról Ruisz Barnabás.

Mit rejt az ETO krónikája?

Nagyjából tíz évet kell visszalapozni az ETO krónikájában, hogy találjunk olyan esetet, amikor az első három forduló alatt három kapust foglalkoztatott a csapat. A 2013/14-es idényben a Haladás ellen hazai pályán Lubos Kamenár kezdett, ám kiállította a játékvezető, a kapus eltiltást kapott. A következő körben, a Ferencváros elleni összecsapáson Ulysse Diallo a levegőben nekiugrott a kapujából a labdára kimozduló Szasa Sztevanovicnak, aki az ütközéstől eszméletét veszítette. Néhány percig a pályán ápolták, majd a mentő kórházba szállította. A 81. percben Nagy Gergely állt be a helyére.

Egy nappal később a szerb kapus aztán nagy meglepetésre kezdett a Bayern München elleni gálamérkőzésen, igaz, már az első percben Kamenár váltotta fel.

Ötvenhat évvel ezelőtt is hárman álltak a győri háló előtt, akkor is két mérkőzés elég volt ehhez a sztorihoz. 1968. március 3-án az ETO a Csepel ellen rajtolt az NB I-ben, a vagongyári pályán 0:1-es végeredmény született.

Az újonc Schnitzer Imre bemutatkozása ezen a meccsen közepesre sikeredett, mert jó védések mellett a vereséget eredményező gólnál hibázott: az egyik győri védőről a tizenhatos jobb oldala felé gurult a labda. Schnitzer kifutott a kapujából, rávetette magát a labdára, de az kicsúszott a kezei közül, a szemfüles Losonczi Flórián pedig nehéz szögből az üres kapuba gurította.

Ennek ellenére egy héttel később az MTK pályáján is Schnitzer kezdett volna, de a bemelegítésnél kificamodott a kisujja. Helyette az újonc Tasnádi Zoltán állt az ETO kapujába. A beugró hálóőrrel azonban elégedetlen volt Szusza Ferenc edző, ezért a második félidőben 2:0-ás hazai vezetéstől már Tóth László védte a győriek kapuját. Jól.

Érdekesség, hogy Tasnádinak ez volt az egyetlen első osztályú bajnokija Győrben, és Schnitzernek is csak további tizenkét perc jutott a Fradi elleni idényzárón.