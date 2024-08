„Megérintett ez a mérkőzés sok ezer szurkolótársammal együtt – kezdi. – Habár bérletes voltam akkor is, arra a meccsre megvettem a belépőjegyet. Már hetek óta tudni lehetett, hogy csődbe megy a csapatot működtető kft. és a Pécs ellen lesz majd a hazai búcsú. Bizonytalan volt a klub jövője, a 111 éves ETO ezért jelképesen 111 forintos áron adta a jegyet erre a meccsre. Felemelő hangulatban három-nullra legyőztük a Pécset. Utána Debrecenben már jószerivel az ificsapatunk lépett pályára.”

Örök relikvia a 111 forintos belépő.

A zöld-fehér klub bérletvásárlásra buzdító hirdetésében napjainkban az hangzik el: újra van ETO. Már akinek. A hűséges drukkerek egy része eddig is jóban-rosszban kitartott a csapat mellett.

„Én kijártam a meccsekre akkor is, amikor az NB III-ban játszottunk, sőt, az idegenbeli összecsapásokra is elkísértem a kedvenc csapatomat – folytatja Lajtmann József. – Érden, Hévízen, Balatonfüreden, Sárváron és másutt is több győri szurkoló volt, mint hazai. Kilenc év után jutottunk vissza az NB I-be, ami természetesen nagy öröm. Azóta sok szép stadion épült az országban, amelyekben most vendégként pályára léphetünk. Remélem, a miénk is hamarosan megszépülhet. A szektorunkból sajnos elég sokan nem élhették már meg ezt a pénteket, az égi pályákról figyelik, amikor a csapatunk kifut majd a zöld gyepre.”

A Pécs elleni kezdőcsapat 2015-ben. Hátsó sor balról: Priskin, Lipták, Kvilitaia, Lang, Kamber, Cellár. Első sor: Bucsa, Rudolf, Windecker, Pátkai, Koltai.

A 67 éves Lajtmann József mintegy hatvan éve szurkol a csapatnak. Kezdetben az édesapja vitte magával a meccsekre, akkor szerette meg az ETO-t.

„Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a klub mind a négy bajnokcsapatát élőben láttam játszani – folytatja a hűséges drukker. – Szurkoltam a vagongyári pályán, aztán a régi stadionban, és most a jelenlegiben is, ami lassan húszéves lesz. Évtizedek óta bérletem van, régebben az edzésekre és az edzőmeccsekre is kijártam. Kedvenc játékosaim között említhetem Magyar Lajost és a két szolnokit, Mile Sándort és Sebők Györgyöt. Utóbbi mindig nagyon közvetlen volt velünk, fiatalokkal. Az ETO-nak köszönhetem, hogy élőben láthattam olyan aranylabdásokat, mint Gianni Rivera, Albert Flórián vagy éppen Bobby Charlton. Utóbbi akkor már a Manchester United elnökeként járt Győrött. A játékoskijáró fölé szólt a jegyünk, így odaléphettem hozzá a közeli díszpáholyban. Szerény angoltudásommal gratuláltam neki, hogy milyen remek futballista volt. Utána kezet fogott velem. Ez a kézfogás nekem életre szóló élményt jelent, pedig több nagy emberrel paroláztam azóta.”

Természetesen nem hiányozhat pénteken este az ETO–Debrecen mérkőzésről sem.

„Bízom benne, sikerül győzelmet ünnepelni. A Debrecen nem jobb csapat, mint a tavalyi Vasas volt, amelyet Győrben egy remek meccsen legyőztünk. Tehetős szponzorok hiányában, úgy látom, idén nem lehet más célunk, csak a bennmaradás. Remélem, sikerül elérni” – említi végül Lajtmann József.