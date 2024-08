Két mérkőzés, két vereség az NB I-es újonc ETO mérlege az OTP Bank Ligában: a Nyíregyházától 2-1-re, a Debrecentől 3-0-ra kaptak ki a zöld-fehérek. Mindkét összecsapásnak voltak győri szempontból biztató szakaszai, ennek ellenére még a pontszerzés sem sikerült.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője így vélekedett a DVSC elleni meccset követően:

Ha azt mondom, nem játszottunk rosszul, az nevetségesen fog hangzani? Lehet. Pedig az első félidőben egész jól játszottunk, amit elterveztünk, azt megvalósítottuk, három-négy helyzetet is ki tudtunk alakítani. Ez a különbség most a két csapat között. Jelen pillanatban nem vagyunk még NB I-es csapat, megvan az osztálykülönbség közöttünk. Mi tizennyolc lövésből nem lőttünk gólt, a DVSC négy kaput eltalált kísérletéből három gólt szerzett.

Ezt a mérkőzést megtekintő Marco Rossi magyar szövetségi kapitány is látta,

A Kisalföld rákérdezett - korábban elhangzott, hogy a csapat tengelyét szeretnék megerősíteni - ez mikor történik meg, ám a vezetőedző erre nem tudott válaszolni.

Valószínű, mert nem az ő kompetenciája. Az is elhangzott a rajt előtt, a DAC 1904 kupából történő kiesése után az ETO játékosa lesz Samuel Petras, a csallóközi klub második számú kapusa, aki egyébként a helyszínen tekintette meg a DVSC elleni találkozót.

Az erősítés rá is férne a csapatra, mert ami eddig történt, az NB I színvonalának lebecsülése volt. Érkezett két albán, akik közül Marku még nem játszott, Bitri két hibájából pedig két gólt kapott az ETO. Krpic keveset játszott, a másodosztályú Somorjából igazolt Krivokapic többnyire biztatóan mozgott, de legutóbb bokasérülést szenvedett.

Talán még időben ébred a dunaszerdahelyi menedzsment, és nem várják meg, amíg esetleg elmegy a hajó.

Változott a hétvégi ETO-MTK mérkőzés időpontja. Az eredetileg szombatra kiírt találkozót vasárnap rendezik meg. A Paks keddi Konferencia-liga érdekeltsége miatt cserélték meg a két időpontot.

OTP Bank Liga, 3. forduló, péntek: Kecskemét-DVSC 18.50. Szombat: DVTK-FTC 16.00. ZTE-Paks 19.45. Vasárnap: ETO-MTK 15.45 Újpest-Fehérvár 18.00 Puskás Akadémia-Nyíregyháza 20.15

A bajnokság állása

1. MTK 2 2 0 0 4 – 0 6

2. Puskás A. 2 2 0 0 4 – 2 6

3. Fehérvár 2 1 1 0 3 – 1 4

4. Paks 2 1 1 0 4 – 3 4

5. DVSC 1 1 0 0 3 – 0 3

6. FTC 1 1 0 0 1 – 0 3

7. Nyíregyháza 2 1 0 1 2 – 4 3

8. Kecskemét 2 0 1 1 0 – 1 1

9. DVTK 2 0 1 1 3 – 5 1

10. Újpest 2 0 0 2 2 – 4 0

11. ZTE 2 0 0 2 1 – 3 0

12. ETO 2 0 0 2 1 – 5 0