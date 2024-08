Az ETO 2-1-re kikapott az MTK-tól Győrött az OTP Bank Liga harmadik fordulójában. A zöld-fehérek ezzel pont nélkül állnak a táblázat utolsó helyén.

Nyugodt szívvel leírhatjuk: ezúttal nem a jobban játszó csapat nyert, a játék képe alapján az ETO legalább döntetlent érdemelt volna.

A győri csapat már a második percben megszerezte a vezetést: Claudiu Bumba hajszálpontos beadását Nenad Lukic fejelte a hálóba, ám utána hiába játszott fölényben, nem tudta növelni az előnyét. Egy kapitális védekezésbeli hibának köszönhetően - győri vezetésnél, győri szögletnél egyedül Luciano Vera maradt hátul - az MTK jól kontrázott és a frissiben igazolt szlovák kapus, Samuel Petrás teljesen feleslegesen buktatta Bognár Istvánt a büntetőterületen belül, a 16-os vonalánál. Ebből született az egyenlítő gól. Az első félidőben a győriek futballoztak némi fölényben, ez a labdabirtoklás arányában és a kapura lövések számában is megmutatkozott, de be kellett érniük döntetlennel.

A szünet után is jól kezdett az ETO, aztán az 51. percben Luciano Vera védekezés közben a tizenhatoson belül véletlenül „belenyúlt” Kovács Patrik arcába. A bíró nem fújta le az esetet, de a VAR jelzésére később megállította a játékot és hosszas vizsgálódás után tizenegyest ítélt. Az újabb büntetőt ismét Bognár István végezte el és bár Samuel Petrás megint jó irányba vetődött, védeni ezúttal sem tudott.

Ha idevesszük a Nyíregyháza-ETO meccsen a zöld-fehérek ellen megítélt ugyancsak nagyon véleményes büntetőt, joggal vetődik fel a kérdés: a győri klubvezetés részéről megfelelően működik-e a sportdiplomácia - vagy működik-e egyáltalán.

Az ETO pénteken Kecskeméten lép pályára. Úgy tűnik, Claudiu Bumba vasárnapi bokasérülése nem súlyos és akár ott pályára is léphet. Addigra valószínű, két-három új igazolással megerősítik az ETO játékoskeretét.

A 3. forduló további eredménye: Puskás Akadémia FC-Nyíregyháza Spartacus FC 3-1 (2-0)

Gsz.: Komáromi (3.), Levi (35.), Plsek (92., 11-esből), illetve Beke (64.).

OTP Bank Liga, 4. forduló, péntek: Kecskeméti TE-ETO FC Győr 20.00. Szombat: DVSC-DVTK 17.00, Ferencváros-Újpest 19.30. Vasárnap: Fehérvár FC-Zalaegerszegi TE FC 15.30, Paksi FC-Nyíregyháza 17.45, Puskás Akadémia-MTK 20.00.