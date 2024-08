Puskás Akadémia II–FC Sopron

Felcsút, Pancho Aréna, 11 óra. V.: Dévényi.Gól nélküli döntetlennel zárult a soproniak múlt heti vármegyei rangadója a Mosonmagyaróvár ellen, Bücs Zsolt vezetőedző nem is volt elégedett a hullámzó játékkal. A Puskás Akadémia fiataljai ellen várhatóan jobb teljesítmény kell, ha a piros-fehérek le szeretnék győzni a hozzájuk hasonlóan rajtoló felcsúti akadémistákat.

ETO Akadémia–Kelen SC

Győr, ETO-stadion, 11 óra. V.: Kreitl.A Nagy Ádám irányította győri akadémisták az elmúlt fordulóban Balatonfüreden megszerezték első győzelmüket ebben a bajnokságban, s nyilván folytatni szeretnék a pontgyűjtést. Erre meg is van az esélyük, hiszen hazai környezetben a közepesen rajtoló Kelen SC-t fogadják az ETO Parkban.

Bicske–Gyirmót II

Bicske, 17.30 óra. V.: Iványi.Az ezt megelőző bajnokságban kiválóan teljesítő gyirmótiak kissé „beragadtak” a rajtnál, s bár nem játszik rosszul a társaság, a helyzetkihasználással akadnak gondok. Lehet, épp ez a találkozó lesz az, ahol Ördög József tanítványai majd az ellenfél kapuja előtt is felszabadult játékkal tudnak előrukkolni.

Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüred

Mosonmagyaróvár, 17.30 óra. V.: Juhász D.Három döntetlen után első győzelmére készül a nemrég még másodosztályú, igaz, újjá- alakuló mosonmagyaróvári gárda. Weitner Ádám vezetőedző szerint még sokat kell a csapatának dolgozni, hogy eredményes legyen, s nyilván egy szép siker a sereghajtó ellen megadhatná ehhez a lendületet.

„Lépésről lépésre haladunk előre, s úgy gondolom, egy szép siker megkönnyíthetné ebben a tekintetben is a dolgunk. Erre és így készülünk” – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Weitner Ádám.

A további program: Dorog–Újpest II, Érd–Komárom, Haladás-MÁV–III. ker. TVE, Veszprém–Budaörs, 17.30 óra.

A bajnokság állása:



1. Veszprém 3 2 1 0 3 – 1 7 2. Budaörs 3 2 0 1 8 – 4 6 3. Bicske 3 2 0 1 4 – 2 6 4. Újpest II 3 2 0 1 6 – 5 6 5. FC Sopron 3 1 2 0 3 – 1 5 6. Puskás A. II 3 1 2 0 4 – 3 5 7. Dorog 3 1 2 0 3 – 2 5 8. ETO Akadémia 3 1 1 1 4 – 5 4 9. Érd 3 1 1 1 1 – 2 4 10. Kelen SC 3 1 0 2 4 – 8 3 11. Komárom 3 0 3 0 3 – 3 3 12. M.-óvár 3 0 3 0 2 – 2 3 13. Haladás 3 0 2 1 3 – 4 2 14. III. ker. TVE 3 0 1 2 8 – 10 1 15. Gyirmót II 3 0 1 2 2 – 4 1 16. Balatonfüred 3 0 1 2 1 – 3 1