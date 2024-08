A három játékos, aki belevágott a munkába: Bach Boglárka, valamint két új igazolás, Darcee Garbin és Wentzel Nóra.

„Nagyjából két hétig leszünk ennyien. A válogatottak a vb-előselejtező után egy hét pihenőt kapnak, majd bekapcsolódnak a munkába. A lengyel játékosunk, Weronik Telenga a 3x3-as válogatottal van jelenleh, Bridget Carleton a WNBA-s kötelezettségeinek tesz eleget, és később érkezik Cyesha Goree is. Érdemi munkát igazán ekktól kezdve tudunk majd végezni, de akik most itt vannak, már nagyon várták, hogy elkezdődjenek az edzések. Nyilván most inkább egyéni képzés jellegű lesz a munka. A felkészülés során természetesen edzőmeccseink is lesznek, illetve a bajnokság első fordulóit is még a csapatépítésre szeretnénk felhasználni, nyilván az eredményességet szem előtt tartva” – mondta Cziczás László.

A keret többi része tehát a válogatottaknál dolgozik, így gyakorlatilag edzésben vannak, és remélhetőleg sérülés nélkül, sikerélményekkel gazdagodva, jó formában térnek majd vissza Győrbe.

A magyar válogatottal Ruandában szerepel Dombai Réka, Dubei Debóra Kiss Virág, valamint Angyal Barbara is. Utóbbi életében először kapott behívót a felnőtt nemzeti csapatba. Ruff-Nagy Dóra azonban nem lehet ott Afrikában, mivel kisebb sérülést szenvedett, ám hamarosan csatlakozhat a győri felkészüléshez.

A lengyel 3x3-as válogatottal készül a bécsi Európa-bajnokságra Weronika Telenga, míg Cyesha Goree és Bridget Carleton később csatlakozik a csapathoz. Utóbbi érkezését WNBA-csapatának, a Minnesota Lynxnek a szereplése határozza meg. Jelenleg a 3. helyen állnak az alapszakaszban, így jó esélyük van pályaelőnyből kezdeni a szeptember 22-én induló rájátszást.

A zöld-fehér csapata első edzőmérkőzését szeptember 6-án, 18 órakor játssza Győrben, a Fűzy Ákos-Tapodi Péter-emlékmérkőzésen a Sopron Basket lesz az ellenfelük. Szeptember második hetében – pontos idő még nincs – a szekszárdi Sió-kupán vesznek részt a győriek, majd szeptember 18-án, 18 órakor a Piestansky Cajkyt fogadják.