Csődöt jelentett a junior világbajnok Pásztor Noémit és a junior Európa-bajnok Kajdon Blankát foglalkoztató francia Neptunes de Nantes kézilabdaklub.

Az élvonal legutóbbi idényében és az Európa-ligában egyaránt bronzérmes klub szerdán jelentette be, hogy többségi részvényese, a Réalités csoport pénzügyi nehézségei miatt felszámolás alá került - írja az MTI.

A L'Équipe francia sportnapilap beszámolója szerint a nehéz anyagi helyzetről már tavaly ősz óta tudni lehetett - a Réalités akkor jelentette be, hogy az ingatlanszektor válsága miatt csökkenti a klub költségvetését és szerényebb célokat fogalmaz meg -, de azt senki nem sejtette, hogy ilyen katasztrofális következményekkel járhat. A vállalat novemberben megerősítette elkötelezettségét a 2024/25-ös szezonra, de azt is közölte, hogy utána kilép a csapat finanszírozásából.

A francia szövetség közleményt adott ki, amelyben az áll: azonnal felvette a kapcsolatot a klubbal, hogy részleteket kérjen a kialakult helyzetről és megoldást találjanak a folytatás érdekében.

A bajnokság mindössze hat hét múlva kezdődik, de a Nantes a jelenlegi tervek szerint csak a másodosztályban áll rajthoz.

A magyar válogatottal jelenleg is a párizsi olimpián tartózkodó - a tartalékok között szereplő - Pásztor Noémi a Mosonmagyaróvár, Kajdon Blanka pedig a norvég Molde HK Elite csapatától igazolt idény nyáron Nantes-ba.