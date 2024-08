Az elmúlt a hétvégén a brazil Heitor érkezését adták hírül, kedden pedig a dunaszerdahelyi DAC csapatában futballozó Filip Kasa szerződtetését, aki egyéves megállapodást kötött a zöld-fehér klubbal. Az átigazolási időszak lejárta előtt nem sokkal szerződtették a cseh középhátvédet.

Az Ostravában született 29 éves játékos tapasztalt védő, aki hosszú és sikeres karriert tudhat maga mögött, melyet Csehország és Szlovákia élvonalában épített.

Pályafutását a Baník Ostrava csapatánál kezdte, ahol 2014-ben mutatkozott be a felnőttek között. Innen 2016-ban szerződött Szlovákiába az MSK Zsolna csapatához, és mindjárt első évében megnyerte a szlovák bajnokságot. 2020-ban visszatért hazájába és a Viktoria Plzen gárdáját erősítette egészen 2023-ig, ahol szintén bajnoki címet ünnepelhetett, mielőtt a szlovák DAC csapatához igazolt volna. Karrierje során klubcsapataiban összesen 19 gólt szerzett, ami azt is jelzi, hogy az ellenfél kapuja előtt is veszélyt jelent.

Szerepelt az európai kupaporondon, emellett hazája nemzeti csapatában is pályára lépett, 2021-ben bemutatkozott a felnőttek között, amit ezután még egy fellépés követett.

Sok játékost ismerek a csapatból, többek között Skvarkát, akivel nagyon jó barátok vagyunk, együtt játszottunk Zsolnán, ahol bajnokságot nyertünk, tehát miatta is könnyű volt a döntés. Rövid ideje vagyok itt, ám azt tapasztaltam, hogy jó a társaság az öltözőben, amit karakteres játékosok alkotnak. Bízom benne, hogy napról napra jobban megértjük egymást a pályán és azon kívül is. Azért jöttem, hogy a csapat segítségére legyek, és egy erősebb bajnokságban tudjak bizonyítani. Motivált vagyok, hogy sikeres legyek a csapattal

– nyilatkozta az ETO honlapján Filip Kasa.

Külföldi információk szerint a következő érkező a horvát Daniel Stefulj lehet. A 186 centi magas bal oldali védő kölcsönbe érkezhet az ETO-hoz a Dinamo Zagrebtől. Korábban szerepelt a Slaven Belupo, a Rijeka és Celje csapatánál is.

Szeptember 7-én 11 órakor Dunaszerdahelyen a MOL Akadémián DAC 1904-ETO edzőmérkőzést rendeznek.

Játékosmozgás az ETO-nál