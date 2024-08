Bruna de Paula és Fodor Csenge meglátogatták a Győri ETO KC Akadémia 1-es csapatát egy edzésen, hogy segítsék a fiatalok fejlődését személyes tapasztalataik megosztásával – számolt be róla a klub honlapja. Kun Attila játékosai pozitív élményekről számoltak be a közösen töltött edzést követően és hangsúlyozták, hogy különleges lehetőség a világ legjobbjaitól testközelből tanulni.

Bruna De Paula is hasznos tanácsokkal látta el a fiatal játékosokat. Fotó: gyorietokc.hu

A felkészülési időszakban a kondicionális és taktikai alapozás közé egy-egy poszt specifikus képzés is belefér az akadémián. Az elmúlt alkalom egy fokkal különlegesebb volt Akadémia 1-es játékosaink számára, ugyanis a világ legjobbjaitól tanulhattak. Fodor Csenge edzésbe is állt, hogy testközelből segítse a fiatalokat, míg Bruna De Paula az olimpia fáradalmait kipihenve tanácsaival segített a lányokat egy-egy feladat közben.

Az akadémistákat a nem mindennapi edzésről kérdeztük.

„Nagy élmény volt úgy edzeni, hogy Csenge és Bruna ott volt köztünk. Csenge aktívan edzett is velünk, végig nagyon pozitívan állt a csapathoz. Rengeteg segítséget adott a védekezésnél, hogyan helyezkedjek, mozogjak. Bruna is sok hasznos tanácsot adott a mozdulatok helyes kivitelezésével kapcsolatban és be is mutatta azokat, amit testközelből látni hihetetlen volt. Ezek az edzések megszínesítették a felkészülési időszakunkat, remélem, lesz még hasonló kezdeményezés.” – mondta Hajdú Sára az edzés után.

„Nagyon megtisztelő olyantól tanácsot kapni, aki már nyert BL-t és aki saját erősségeit tapasztalatait adja tovább nekünk fiataloknak. Hatalmas motivációt ad, hogy ott van és segít minden tudásával, meglátásaival. Hihetetlen milyen gyorsan cselez, milyen dinamikával, mekkorát tud ugrani. Ezt a tudást nagyon szeretném tőle átvenni és elsajátítani” – mesélt Mészáros Anna a De Paulával töltött tréning után.

„Hatalmas élmény volt, hogy velük edzhettünk és megtapasztalhattuk kicsit a felnőtt légkört. Mindenben nagyon segítőkészek és kedvesek voltak. Rengeteget tudtunk tanulni tőlük az egyéni képzésen és a tempó is teljesen más volt. Nekünk szélsőknek különösen nagy segítség volt Csenge jelenléte, hogy testközelből láttuk a technikáját. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fejlődtünk ezáltal” – mesélt Császár Dorka az élményekről.