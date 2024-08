2. perc: Bumba adott be balról a 16-os magasságában, Lukic kissé jobbról, 6 m-ről a bal felső sarokba fejelte a labdát, 1-0.

35. perc: Győri szöglet után gyors MTK-kontra indult, Polievka elfutott a jobb oldalon, majd a tisztán érkező Bognár elé tálalt, akit Petrás a 16-oson belül fölöslegesen felrúgott. Büntető, majd VAR-ozás is. Bognár I. jobbal a jobb sarokba lőtte a labdát. 1-1.

51. perc: Előzőleg Kovács elesett a győri 16-oson belül, a játék továbbment. Ismét VAR-oztak, ez alapján kiderült, hogy Vera bal kéze elérte Kovács arcát a 16-oson belül. Büntető, amit megint Bognár I. értékesített. 2-1.

78. perc: Lukic remekül passzolt Verához, aki közelről kapura lőtt, a labdáját Demjén védte. Közben Rúsz előbb a büntetőpontra mutatott, majd VAR-ozás után visszavonta az ítéletét.

Az egész mérkőzést tekintve az ETO győzelmet, de legalább döntetlent érdemelt volna, a második, könnyű síppal befújt büntető azonban megfogta a csapatot, amely így a harmadik fordulót is pont nélkül zárja.

Borbély Balázs: - Jól kezdtük a mérkőzést, amíg nem vétettünk egy buta hibát, csak egy csapat volt a pályán. Helyzeteket tudtunk kialakítani, majd a kapott gól után kicsit megtört a lendület. A félidőben próbáltunk hatni a játékosokra, meggyőzni őket, hogy ugyanúgy játszanak, mint tették az elején. A második játékrészt is jól kezdtük, majd megint jött egy érdekes szituáció, ami után a játékvezető büntetőt ítélt. Az MTK minőségi cserékkel tudott változtatni, aminek köszönhetően aztán meg is nyerték a meccset.

Horváth Dávid: - Nehéz meccs volt a hőség miatt is, a játékunk nem olyan volt, mint korábban, de nyertünk, amiben nagy munka volt.