FC Slovacko (cseh)-ETO FC Győr 1-0 (0-0)

ETO: Krizsan – Öreg, Kovács L., Nagy F. (Jánosi), Savanya, Kern (Topalov), Sali (Nagy Sz.), Horvathova (Rajkovic), Kocsán, White, Németh V. (Tóth S.). Edző: Dörnyei Balázs.

A sok sérülés miatt, megint csak nagyon fiatal csapattal lépett pályára az ETO, amelyben Krizsan, Németh V., Kern, Horvathova, Topalov, Rajkovic és Tóth S. személyében több, bőven húsz év alatti játékos is lehetőséget kapott. Ráadásul a hiányzó Bíró, Borók, Frajtovic, Süle, Vachter és Vida után, az első félidő közepén, a hetedik győri válogatott játékos, Nagy F. is elhagyta a játékteret, mert nem érezte jól magát. A jó iramú, de túl sok helyzetet nem hozó első játékrészben az ETO birtokolta többet a labdát, és két nagy lehetőséget is kialakított, ám Öreg és Sali, ziccerekben hibázott. Fordulás után is mezőnyfölényben játszott a győri együttes, ám a szokottnál fásultabb volt, a frissesség hiánya pedig nagyon meglátszott a támadások befejezésénél. Aztán a hajrában szinte a semmiből szerzett - győri szempontból többszörösen balszerencsés - találatot a cseh csapat, az ETO utána hiába próbálkozott az egyenlítéssel, az nem sikerült.

Dörnyei Balázs: - Rövid időn belül a harmadik kemény találkozónkat játszottuk, s bizony a fiataljaink láthatóan ebbe most már „belefáradtak”. Meghatározó játékosaink hiányában nem tudtuk megfelelően elosztani a mérkőzéseken belüli játékidőt, a fiataljainkra így a tervezettnél nagyobb terhelés hárult. Végig kezünkben tartottuk a találkozót, a cseh csapatnak szinte alig volt helyzete, míg nálunk a jó döntések hiányoztak a befejezéseknél. Tovább kell dolgoznunk, tovább kell fejlődnünk, és közben bízunk abban, hogy a bajnokságra egy mennyiségében és minőségében is megerősödött keretünk lesz.