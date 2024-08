"Egy különleges közösségi eseményt szervezünk, ahol a szurkolóinkkal együtt szeretnénk egy közös délutánt eltölteni. A célunk, hogy a lelátók minden egyes székét felmatricázzuk a hozzá tartozó számmal, ezzel megkönnyítve, hogy a mérkőzés napján mindenki könnyebben és gyorsabban megtalálja az ülőhelyét" - tudatja az ETO FC Győr a Facebook oldalán.

Az eseményen részt vesznek az élvonalbeli csapat játékosai is, így lehetőség nyílik egy beszélgetésre és akár közös fotó készítésére is kedvenc játékosokkal, emellett akadémistáink is segítenek - írják.

Az időpont: 2024. szeptember 5., csütörtök 14-18 óráig

Helyszín: ETO-stadion

A találkozó a Tóth László utca felőli sorompós bejáratnál lesz (az Audi Arénával szemben)

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, amit az alábbi linken lehet megtenni:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc3Wt8QfTBRry.../viewform

Regisztrálni szeptember 4. szerdán 18 óráig lehet!

Az esemény után egy közös fotó készül, amelyen minden résztvevő szerepel, így egy örök emlékkel gazdagodhat.