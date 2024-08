Tóth Kálmán olimpiai ezüstérmes, győri kötődésű labdarúgó augusztus 13-án ünnepelte a 80. születésnapját.

Szombathelyen született, kisgyermek, amikor Győrbe költöznek. Édesapja is futballozott, az ETO játékosaként egy alkalommal játszott az NB I-ben.

Tóth Kálmán a Győri Szerszámgépgyárban kezdett futballozni, fiatalon az NB III-as csapat tagja volt. Itt figyeltek fel a tehetségére. A Kisalföldben 1963. július 6-án azt nyilatkozták az ETO vezetői, hogy a játékos a következő idénytől náluk folytatja a pályafutását, nem sokkal később azonban változott a helyzet.

Az MSZMP megyei bizottsága értekezletre hívta a jelentősebb győri labdarúgó-szakosztályok képviselőit. A pártbizottsági egyeztetés után azt közölték, hogy 1963 nyarától Tóth Kálmán az NB I/B-s MÁV DAC-hoz igazol.

A Kisalföld 1963-as fotója a MÁV DAC új szerzeményeiről. A kép bal oldalán Tóth Kálmán.

A gyors, gólerős támadó nagyszerűen mutatkozott be a kék-fehéreknél. Hétezer néző tapsolt a bajnoki nyitányon, többek között az ő alakításai-

nak. Nagy „Tomival” együtt szétzilálták a BVSC védelmét, ketten együtt öt gólt szereztek a 7:3-as hazai győzelmet hozott mérkőzésen. Érdekesség, hogy a fővárosi vasutasoknál játszott Verebes József, aki két évtizeddel később a Rába ETO sikeredzőjeként dolgozott Győrött. A második fordulóban Budapesten a Ganz-MÁVAG ellen is parádézott a csapat, Tóth Kálmán mesterhármasának is köszönhetően legyőzte a vasgyári gárdát. Olyan szaktekintélyek dicsérték a MÁV DAC remek játékát, mint Baróti Lajos, dr. Lakat Károly és Sebes Gusztáv. Ózdon is nyert a csapat, így százszázalékos teljesítménnyel várta a negyedik kört.

A MÁV DAC ifjú gólzsákja féléves teljesítményével is meggyőzte a Bp. Honvéd vezetőségét, 1964 telén a bajnoki idény előtt a fővárosba igazolt. Öt évig játszott ott, majd a Honvédot követően a Tatabányai Bányász, a Budafok, végül a Dömsöd labdarúgója volt.

Az eredményei közül említést érdemel, hogy a Honvéddal magyar bajnoki ezüstérmes és MNK-döntős volt. A Tatabányai Bányásszal MNK-győztes, Kö-

zép-európai Kupa-győztes.

Szerepelt az ifjúsági válogatottban, 1972-ben három alkalommal játszott a felnőttválogatottban és egy gólt szerzett. Legnagyobb sikereként tagja volt

a müncheni olimpián ezüstérmes magyar csapatnak. Mindhárom alkalommal ezen a tornán lépett pályára címeres mezben, gólját az NDK ellen érte el.

Masszőri munkáját jegyzi a Honvéd mellett az Újpest és a Halásztelek csapatainál is, de időszakonként a felnőttválogatott mellett is a kispadra ült.