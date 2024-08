"A játéka és a pálya mellett mutatott viselkedése is rendkívül kellemetlen, nagyon nehéz mérkőzés volt egy nagyon nehéz ellenféllel szemben – idézte menedzsmentje Marozsán Fábián szavait. – Alapvetően nem játszik gyorsan, és úgy tűnik, hogy könnyű leütni a pályáról, de mégsem így van. Hiába lassabbak a labdái, ő maga nagyon gyorsan mozog, jól helyezkedik és remekül védekezik, minden labdamenetet háromszor-négyszer kell megnyerni. Amikor már azt hiszi az ember, hogy a labda kétszer lepattan, akkor is odaér valahogy, és ugyan százharminccal jönnek a második szervái, ami alapvetően könnyen letámadható, de sokszor testre csúszik, nem lehet jó szögben visszaadni, és ezzel ki is nyitja a pályát. Nem egyszerű a játékstílusa."