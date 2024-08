Most is ő nyerte az első szettet, de a 24 éves magyar játékos – ugyancsak 40 perc alatt – egyenlített. A döntő játszma kulcsjátékának a hatodik bizonyult, addig mindkét teniszező hozta a szervagémjét, ebben azonban Marozsán brékelt, majd hozta a saját adogatását, így Dimitrovnak 2:5-nél a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ekkor még sikerrel járt, fogadóként azonban alulmaradt, így Marozsán jutott a nyolcaddöntőbe.

Eredmény, 2. forduló (a 16 közé jutásért): Marozsán Fábián–Grigor Dimitrov (bolgár, 8.) 4:6, 6:4, 6:3.

Marozsán Fábián a 12. helyen kiemelt amerikai Ben Sheltonnal csap össze a nyolcaddöntőben. A hazai közönség előtt szereplő teniszező a második körben nagy csatában, 6:7 (6–8), 7:6 (9–7), 6:3-ra verte az argentin argentin Tomas Martin Etcheverryt (37.).

"Amikor egy teniszező győz, akkor minden jó, ha meg nem, akkor mindenhol a rosszat látja, úgyhogy természetesen most örülök – idézte menedzsmentje Marozsán Fábiánt. – Ettől függetlenül szeretem reálisan látni a dolgokat, és úgy érzem, a meccs elején nem játszottam igazán jól. Bíztam azért abban, hogy valahogy meglesz a győzelem, hiszen szoros volt a mérkőzés, fej fej mellett haladtunk, és Dimitrov sem volt igazán éles."

A magyar játékos hozzátette: akkor érzett először megingást a bolgáron, amikor a második szettben elveszítette az adogatását 3:2-nél.

"Négy-kettőről azonban visszazárkózott négy-négyre, én pedig átgondoltam, miért is ütök tulajdonképpen lassan? Ha így is hibázok, akkor akár üthetem is a labdát teljes erőből – onnantól kezdve így álltam hozzá. Ezzel átlendültem a nehézségen, többet kockáztattam, ami ezúttal bejött, és kiküzdöttem magamnak a második játszmát. Ez is sokat segített, hogy pozitívabban álljak a mérkőzéshez, hiszen a Roland Garroson vívott meccsünkhöz képest egy szettet már megnyertem" – fogalmazott a 24 éves Marozsán arra utalva, hogy idén, Párizsban három sima játszmában kikapott Dimitrovtól.