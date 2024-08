A sportág ötkarikás programját illetően jelentős változások történtek a három évvel ezelőttihez képest: a korábbi 12 számból 10 lett, a 200 méteres számok a női kenu egyesek versenyét leszámítva kikerültek a műsorból, a férfi kajak és kenu kettesek pedig 1000 helyett ezúttal 500 méteren versenyeznek.

A magyar csapatból hárman már olimpiai bajnokok, Csipes Tamara kétszeres, az ugyancsak kajakos Kopasz Bálint és Tótka Sándor pedig egyszer állhatott a dobogó tetejére.

A három éve a négyessel címet védő, egyesben második, párosban negyedik Csipes ezúttal is triplázik, az egyes mellett Gazsó Alida Dórával párosban, Gazsóval, Pupp Noémivel és Fojt Sárával pedig négyesben is vízre száll – társai egytől egyig ötkarikás újoncok.

A férfi kajakosoknál a címvédő Kopasz Bálint és a mögötte ezüstérmes Varga Ádám K I 1000 méteren szeretné megismételni a tokiói forgatókönyvet, hogy két magyar álljon a dobogón, kettejük párosával kapcsolatban is nagy a várakozás.

K II 500 méteren a friss Európa-bajnok Nádas Bence, Tótka Sándor duó lesz a másik magyar induló, az újpesti-szegedi kettős az éremszerzés reményében utazott a francia fővárosba, sokan a végső győzelemre is esélyesnek tartják őket.

Nádas és Tótka a négyesben is szerepet vállal Csizmadia Kolossal és Kuli Istvánnal, a kvartett kedden 9.30 órakor, az egész verseny első előfutamában mutatkozik majd be.

A kenusoknál elsősorban párosban lehetnek érmes reményei a magyaroknak. Az ötkarikás újonc Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó júniusban Eb-t nyert Szegeden, s bár az évek óta egyeduralkodó, kínai címvédő, Hszü Si-hsziao és Szun Meng-ja verhetetlennek tűnik C II 500 méteren, a dobogó reális célkitűzés lehet számukra.

Ugyanez érvényes a férfiak hasonló számában induló Adolf Balázs, Hajdu Jonatán párosra, amely a kontinensviadalon hajszállal maradt csak le az éremről. A második olimpiáján szereplő, négyszeres világbajnok Adolf 1000 méter egyesben is érdekelt lesz, s miután tavaly, a duisburgi vb-n ötödik lett ebben a számban, most is a döntőbe kerülés és ott a minél jobb szereplés a célja.