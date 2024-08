A fertődi Galambosi Gergő öt évvel ezelőtt kezdett versenyszerűen testépítéssel foglalkozni, s azóta már három sikeres versenyszezont tudhat maga mögött. A közelmúltban az Amszterdamban rendezett világbajnokságon egyedül képviselte Magyarországot, ahonnan kiváló helyezéssel tért haza. A testépítő hisz abban, hogy edzőként példát kell mutatnia az edzőteremben. Mint mondja, a világbajnokságon való részvétel számára fontos tapasztalatokkal járt, amelyeket szeretne kamatoztatni a jövőben.

Fotó: Máthé Daniella

A testépítők hallatán a legtöbbeknek izomkolosszusok juthatnak eszükbe, de vannak olyanok is, akik a sportág egy természetesebb vonalát képviselik. A fertődi Galambosi Gergő is a naturál testépítés mellett tette le a voksát öt évvel ezelőtt, s azóta már három versenyszezonon is túl van. A közelmúltban az Amszterdamban megrendezett világbajnokságon egyedül képviselte hazánkat, ahol szép helyezést ért el.

Mindig is fontos volt számomra az egészséges testkép, de folyamatosan próbáltam feszegetni a határaimat. Öt évvel ezelőtt indultam az első versenyemen, ahol athletic kategóriában álltam színpadra. Ez azt jelenti, hogy a versenyzőnek nem lehet nagyon alacsony a testzsírszázaléka, illetve semmiféle doppingszert, gyógyszert nem alkalmazhat. A versenyre kizárólag természetes módon készülhet, beleértve a helyes táplálkozást és az edzést. A szervezők komolyan is veszik, hiszen a nyerteseknek szúrópróbaszerűen tartanak poligráfos vizsgálatot

– mondta el lapunknak Galambosi Gergő, aki személyi edzőként is dolgozik.