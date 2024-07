A magyar játékos a közösségi oldalán azt írta: köszöni a sportágnak az élményeket, a mosolyokat és könnyeket, a leckéket és a kalandokat.

"Hullámvasút volt, de gyönyörű. Mindenkinek hálás vagyok, aki támogatott az utam során" – fogalmazott.

A jövő héten 33. születésnapját ünneplő Jani Réka Siófokon született, a profi pályafutását 2008-ban kezdte. Első Grand Slam-tornáján 2011-ben indult el és a selejtezőből sikerült feljutnia a US Open főtáblájára, később a Roland Garroson is szerepelhetett a 128-as mezőnyben. Részt vett a 2016-os riói olimpián, Babos Tímea párospartnereként indult.

Legjobbjaként 2022 szeptemberében a 104. helyen állt a világranglistán, s karrierje során egyéniben 25-ször, párosban pedig 34-szer diadalmaskodott az ITF-tornákon. WTA-viadalon egyesben és párosban is játszhatott döntőt. Évekig tagja volt a magyar válogatottnak.