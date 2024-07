"Úgy gondolták, hogy tiszta magyar csapattal nem fognak feljutni. Voltak olyan időszakai a szezonnak, amikor elúszni látszott az NB I, de aztán 19-re lapot húztak, ami bejött. Jelenleg az ETO messze van a DAC költségvetésétől, pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy élcsapat legyen az NB I-ben. Ehhez fontos lenne, hogy legyenek szponzorai, de a klub egyelőre légüres térben mozog Győrben" - a csakfoci.hu készített interjút Világi Oszkárral, az ETO és a DAC 1904 tulajdonosával.

Egy hullámvasutazás volt az ETO számára az előző NB II-es szezon.

"Mi egy családi vállalkozás vagyunk, mindig dolgozunk és százszázalékosan odatesszük magunkat, semmit nem csinálunk csak félig" - fejtegette Világi Oszkár arról, miért váltak meg Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől. - Más volt a munkamódszerünk, mi nem értettük az ő elgondolásait, ő pedig nem értette, hogy mi mit nem értünk. Egy hétfői napon leült a család, a vőm (Jan Van Daele, ügyvezető) és a fiam (Világi Bálint, ügyvezetői asszisztens) azt mondták, változtatni kell, mert így biztosan nem jutunk fel. Egyetértettem velük, így öt fordulóval a vége előtt az edzőváltás mellett döntöttünk, tulajdonképpen tizenkilencre lapot húztunk."

Borbély Balázsra esett a választás, aki a dunaszerdahelyi csapatnál dolgozott.

"Balázst régóta ismerjük, évek óta nálunk dolgozott az első csapatnál pályaedzőként. Nagyon felkészült és motivált fiatalember, rengeteget tanult Dunaszerdahelyen. Az volt a tervünk vele, hogy egyszer majd átveszi a DAC szakmai munkájának irányítását. Végül ez az ETO-nál történt meg. Este féltízkor felhívtam, elmondtam, mi a tervünk, ő reggelig kért gondolkodási időt. Tudta, hogy ötből ötöt kell nyernie, de azt tudatosítottam benne, ha nem sikerül, nem az ő kudarca lesz. Mindketten tisztában voltunk vele, hogy sokkal több van a csapatban annál, mint amennyit addig mutatott" - folytatódik az interjú.

Sokszor kaptak kritikát amiatt, hogy az NB II-ben feladták a „magyar szabályt” és légiósokkal vágtak neki a másodosztálynak.

"Mi tudtuk, hogy mit miért csinálunk. A feljutás volt a célunk és úgy ítéltük meg, hogy tiszta magyar csapattal ezt nem fogjuk tudni elérni, ezért hoztunk egy döntést és igazoltunk pár meghatározó külföldi futballistát. Emellett azonban nagyon sok fiatalnak is megadtuk a lehetőséget, hogy fejlődjenek és segítségünkre legyenek majd egy osztállyal feljebb is. Azt azért jegyezzük meg, hogy az NB II-ben a miénk csak a negyedik legmagasabb költségvetésű klub volt, Amikor egy csapat eredményességéről vagy éppen eredménytelenségéről beszélünk érdemes megnézni, hogy azt milyen gazdasági háttérrel érte el. Mi kihoztuk a lehetőségeinkből a maximumot."

NB I-es újoncként a biztos bennmaradás az elvárás az ETO-tól vagy lehetnek merészebb terveik is? - hangzott a kérdés.

"Mi nem feltétlenül helyezésekben gondolkodunk. Folyamatosan építkezünk, az a cél, hogy tovább fejlődjünk. Az előző szezon rengeteg tanulsággal járt, de a végére erősebbek lettünk és a játékosok klubhoz és egymáshoz való kötődése is szorosabbá vált. A csapat gerince adott, szeretnénk pár igazolással tovább erősíteni a keretünket. Lesznek olyan fiatalok, akik majd a DAC-tól jönnek Győrbe, de nyilván a piacról is hozunk majd játékosokat."

Korábban Világi Oszkár említette, hogy az NB II-ben a negyedik legmagasabb költségvetés volt az ETO-é.

"Nem vagyok teljes mértékben tisztában a magyar klubok költségvetésével, de úgy hiszem, valahol a középmezőnyben leszünk. Azt látni kell, hogy az NB I drágább bajnokság, mint a szlovák. A szlovák klubok többsége 1,5 millió euró körüli összegből gazdálkodik, ez alól a Slovan, a DAC és még egy-két csapat kivétel csak. Magyarországon ennél azért komolyabb büdzsék vannak. Az ETO-val is el kell majd érnünk oda, hogy legyenek szponzorok, mert most egyelőre a klub egy légüres térben mozog Győrben. Sem a város, sem pedig a helyi erős cégek nem látnak fantáziát a klubban."

A mai viszonyokhoz képest nem tűnik túl modernnek a győri létesítmény.

"A mi stadionunk állami tulajdonban van, az állammal kell majd megegyeznünk, ha bármilyen fejlesztést szeretnénk. A legfontosabb, hogy a másik oldalt is meg tudjuk nyitni, amit azonban előtte fel kell újítani. Lenne bőven teendő, hiszen nincs VIP rész, nincsnek skyboxok, ezek komoly bevételkiesést jelentenek."

A jövőről szólva ezt mondta:

"A DAC-ot tíz éve építjük, az ETO-t kettő. Ne felejtsük el, hogy a csapat kilenc év után jutott fel az NB I-be. Lépésről lépésre kell haladnunk, egy fejlődési fokot sem szabad kihagynunk. Pár évre még biztosan szükség lesz ahhoz, hogy élcsapattá váljunk. Az én lehetőségeim is végesek, hiszen két klubot viszek. Ha majd az ETO költségvetésben eljut a DAC szintére, biztosan szükségünk lesz komoly szponzorokra ahhoz, hogy még előrébb tudjunk lépni. Egyet ígérhetek: folyamatosan mozgásban leszünk és szeretnénk egyre feljebb zárkózni."