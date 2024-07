Tisztes helytállás a mexikói válogatott ellen

A túra legrangosabb meccsét a hazai válogatott ellen játszotta az ETO és a televízió is közvetítette. Mexikóvárosban az Azték-stadionban a nemzeti csapat 4-3-ra nyert, a szünetben 3-3 volt az állás. Különösen az első félidő hozott színvonalas, élvezetes, gólokban gazdag játékot. Az ETO közönségsikert aratott, de több szerencsével eredményesebben zárhatta volna a találkozót - három gólt ugyanis pontrúgásból kapott a csapat.

Tomas Boy, a mexikói válogatott legjobbja volt.



Szepessy László így emlékezett a meccsre:

- A mexikói válogatott házigazdaként már a két évvel későbbi világbajnokságra készült. Nagyon jó csapatuk volt. Azért is hívták meg a minket, hogy ismerkedjenek a közép-európai játékstílussal. A túrán ezen az összecsapáson futballoztunk a legjobban, két góllal is vezettünk. Kovács Laci, a kapusunk aztán két bal oldali beadást elnézett, valószínű, megtréfálta a ritka levegőben szálló labda. Ebből kaptunk kettőt. A helyére később Mészáros Bubu állt be a kapuba. Sajnos kikaptunk, ám a meccs után a hazai kapitány, Bora Milutinovic így is gratulált a játékunkhoz.

A mexikói válogatott erejére jellemző, hogy 1984 augusztusában a Népstadionban a magyar csapatot 2-0-ra győzte le, a győriek közül Hannich és Hajszán ezen a meccsen is játszott.

Két súlyos és egy kevésbé vészes vereség következett utána a túrán. Érdekesség, hogy a Mexikói junior válogatott elleni meccset Irapuatóban játszották, ahol két évvel később a világbajnokságon esett meg a magyarokkal a Szovjetunió elleni csúfos 6-0.

Guadalajarában győzött a hazai csapat, itt mégis dicséret illette a zöld-fehéreket, mert jól játszottak. A szünetig 0-0 volt az eredmény, de Judikot a 43. percben kiállította a játékvezető. Ettől kezdve tíz emberrel küzdött az ETO és a végén ki is kapott. A hatodik, záró összecsapáson a Nezka ellen 3-3 született.