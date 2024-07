A pályafutása során sok emlékezetes mérkőzésben volt része, a szurkolók azonban elsősorban az első bajnokság megnyerésekor az Üllői úton a Ferencvárosnak lőtt góljára emlékeznek.

"Napjainkban is előttem van az a nap. Akkoriban a mérkőzés délelőttjén is tartottunk edzést, amikor odalépett hozzám Verebes Józsi bácsi és azt mondta: »Te fogod Szokolait«. Tele voltam önbizalommal, visszakérdeztem: »Ki az a Szokolai?« A mester erre biztatóan megveregette a vállamat. Esős időben nagyon jó iramú meccset játszottunk. A szünetben Verebes József cserélt, Csonka helyett a nem teljesen egészséges Burcsa állt be – aki szinte az első labdaérintésére gólt lőtt – én pedig kikerültem a jobb oldalra, Pölöskei mellé. Később Szentes góljával megszereztük a vezetést, amikor eljött a hatvanötödik perc: Beles röviden adott haza, megszereztem a labdát és egyedül vezettem kapura. Át akartam emelni a kifutó Zsiboráson, de a kapus testén továbbperdült, utána futottam és egy méterről az üres kapuba lőttem. A sípcsontomról azonban majdnem fölévágódott a labda, mert egy gödörben éppen felpattant előttem... A végén négy-háromra nyertünk és fantasztikus ünneplésben volt részünk."

Az ETO színeiben az a bizonyos gól a Fradi ellen.

„Szijjas” egy remek és eredményekben gazdag korszakban szerepelt az ETO-ban, majd a győri éveket követően az osztrák NB III-as SK Rumban futballozott. A gárda akkoriban a Swarowski Innsbruck fiókcsapataként működött. Napjainkban is tisztelettel emlegeti egyik edzőjét, a tiroliak volt kedvencét, Bruno Pezzeyt.

"Nagyon jólesett, hogy nemrégiben hosszú évek után összehozták az ETO öregfiúk csapatát, jó volt összejönni a régi társakkal. Többek között azokkal is, akik a legendás aranycsapatot alkották. Bennünket ugyanis nemcsak az eredmények tartottak össze, igazi baráti közösséget alkottunk. Bár már ötvenhárom éves vagyok, egyáltalán nem érzem a koromat, a versenysúlyomhoz képest mindössze néhány kiló súlyfeleslegem van. Amikor csak tehetem, még mindig focizok. Nagyszerű érzés volt pályára lépni nyáron a Bayern München All Star ellen. Annak is örülök, hogy az egyik szektort rólam nevezték el a győri stadionban, hiszen a számok alapján én vagyok a klub egyik legeredményesebb játékosa."