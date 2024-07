A Magyar Röplabda Szövetség élsportolói tettek látogatást az Audi Hungaria győri gyártótelephelyén: a vállalat a magyar férfi röplabda válogatottat, a szakmai stábot és a magyar strandröplabda szakág válogatott sportolóit látta vendégül. A sportolók egy exkluzív gyárlátogatás keretében megtekinthették a présüzemet, beleshettek a karosszériaüzem kulisszái mögé és közelebbről is megismerhették a járműszereldét, ahol végleges formát öntenek a győri gyártású Q3-as Audi modellek.

Az Audi Hungaria a magyarországi vállalatok számára elérhető társasági adóból (tao) történő felajánlás keretében évek óta szponzorálja Győr régió számos sportszervezetét, melynek keretében az élsport mellett a szabadidős sportokat és a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségeit is támogatja. Az idei évben három új partnerséggel bővült a vállalat sportegyüttműködéseinek köre: a Magyar Röplabda Szövetséget, a Magyar Kosárlabda Szövetséget és a Magyar Jégkorong Szövetséget is támogatja az Audi Hungaria.

Az együttműködés keretében a négykarikás vállalat a 2024-es Strandröplabda Országos Bajnokság névadó főszponzora.