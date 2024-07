Illés Boglárka fővédnök, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára közölte: a kerékpárverseny nemcsak a sport világában, hanem a V4-es országok együttműködésében is különleges esemény.

„A közép-európai országok együttműködése nemcsak Európa múltjában volt meghatározó, hanem a jelenében és a jövőjében is az lesz” – fogalmazott Illés Boglárka, majd azzal folytatta, hogy az ilyen rendezvényeken és általában a sporton keresztül ezt az egybetartozást nemcsak kifejezni, hanem erősíteni is tudják. Hozzátette: a verseny nemcsak a kitartásról és a sportteljesítményről, hanem a barátságról és az összetartozásról is szól. Bízik benne, ezt más uniós államoknak is meg tudják üzenni.