Két csapat összecsapásaira különösen igaz a fenti a jelző. A franciák úgy jutottak be a négy közé, hogy akciógólt nem szereztek, két öngól és egy tizenegyes elég volt ehhez, és hasonlóan fájdalmas volt a legtöbbször nézni a végül finalista angolok kilencven vagy százhúsz perceit is.

Didier Deschamps-nak, a gallok kapitányának fel is tette egy svéd újságíró a kérdést, miért játszik ennyire unalmas meccset a csapata, miközben világklasszisok sora ül még a cserepadon is. A játékosként és szakemberként is világbajnok edző meglepő választ adott: akinek nem tetszik a játékuk, azok ne nézzék a meccseiket.

Merész kijelentés, ilyet még a taón nevelkedett, a piaci viszonyoktól elég távol álló magyar sportvezetők sem nagyon engedhetnek meg maguknak.

Alapvetően igaza van Deschamps-nak, semmi nem kötelező, millió alternatíva van unaloműzésre, és tény, erre nem a franciák idei Eb-meccsei voltak a legalkalmasabbak. Az már egy másik kérdés, hogy éppen azért van ennyi pénz a labdarúgásban – sokkal több, mint bármelyik másikban – mert százmilliók, milliárdok ülnek le annak reményében, hogy Mbappé, Kane és társai másfél-két órán keresztül szórakoztatják a nagyérdeműt. Ha ez folyamatosan elmarad, idővel alábbhagy az érdeklődés, ezáltal kevesebb pénz áramlik a sportágba, és az bizony meglátszik majd a benne dolgozók bérén is.