A szurkolóknak ezen a héten még lehetőségük van az előző szezonban váltott bérletük felmutatásával megújítani helyüket. A foglalás a jövő hétfőig lehetséges. Azt követően az újonnan meg nem váltott tavalyi bérletes helyek törlődnek, és szabadon értékesíthetővé válnak. Az új bérletek az előző idényhez hasonlóan idén is érvényesek az NB III-as mérkőzésekre is. A kedvezményre jogosult vásárlóknak a vásárlásnál az erre vonatkozó igazolványukat be kell mutatni. Fizetni kizárólag készpénzzel lehet.