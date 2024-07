Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője:

Még fiatalabbak lettünk, az idő pedig azt is elárulja majd, hogyan tudnak beépülni az újak. Látszik rajtuk a bizonyítási vágy, ez nagyon pozitív. Most megkezdtük az alapozási időszakot, amely kicsit más lesz mind eddig, keményebb, mint amit a régiek már megszoktak. Több edzőmérkőzés is vár ránk a szeptemberi rajtig.

Fotó: mkcse.hu

Hat új játékos érkezett a nyáron a csapathoz Mosonmagyaróvárra

Két kapus, a brazil Caroline Martins és a francia Mélanie Halter, a holland beállós Pipy Wolfs, az irányító Kukely Anna, valamint a jobbszélső Molnár Dorottya. Hétfőn pedig újabb fiatal játékossal állapodott meg a klub. Sefcsik Nóra már eddig is a tagja volt az U19-es csapatnak, most pedig egy 1+2 éves felnőtt szerződést kínált neki az MKC - olvasható a klub honlapján.

Sefcsik Nóra, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa: „Nagy álmom vált valóra! Már eddig is a Mosonmagyaróvár színeiben játszottam, ám most megkaptam az esélyt, hogy a felnőtteknél is bizonyíthassak. Nagy mérföldkő ez az életemben. A mestert nagyon tisztelem, a lányok pedig kedvesen fogadtak.”

Bár közösen még csak most kezdték meg a felkészülést a lányok, egyéni edzéstervet már eddig is kaptak Tóth Eszterék.

Tóth Eszter, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa:

Soha nem volt még ilyen hosszú nyári szünetem, igyekeztem kihasználni a lehetőséget, pörgős volt, de sikerült pihenni is. Most pedig elkezdtük az igazi kemény munkát, rögtön egy 2,5 órás edzéssel.

Lancz Barbora, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa: „Jól telt a nyár, igyekeztem kipihenni a tavalyi sűrű szezont, sok időt töltöttem a családdal, pihentünk, nyaraltunk. Mi már jól tudtuk mi vár ránk az első edzésen, futás, tesztek, felmérések, de már nagyon vártam, hogy elkezdhessük a közös munkát.”

Albek Anna mellett a legkevesebbet Varga Emília pihenhetett, hiszen ő a junior válogatottal a szkopjei világbajnokságon szerepelt, ahol ezüstérmesek lettek.

Varga Emília, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa: „Összességében pozitív élmény volt a világbajnokság, még akkor is, ha nem úgy sikerült lezárni ezt a négy évet, ahogy szerettük volna. Három hét pihenő nekem is jutott, amelyet igyekeztem kihasználni, viszont már vártam a kezdést is. Jó érzés volt úgy megérkezni Mosonmagyaróvárra, hogy már mindent ismerek és tudok, mintha haza érkezem volna.”