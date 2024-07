Az egyszeres válogatott, középpályán és a védelem jobb oldalán is bevethető futballistával hétfőn egyezett meg a zöld-fehér klub.

Marku Albion az elmúlt szezont a Dinamo Tirana csapatánál töltötte, s miután távozott, az összes albán első ligás klubtól is kapott ajánlatot, de végül az ETO-t választotta. Korábban a Partizanban, a Laciban és a Teutában is játszott, külföldön a horvát Lokomotiva Zagrebben is megfordult. A Panorama Sport szerint a 23 éves játékos az utolsó pillanatig hezitált, ugyanis érdekes ajánlatot kapott egy lengyel klubtól is.

Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok ehhez a nagy múlttal rendelkező klubhoz és együtt küzdhetünk az élvonalban. Mindenki szívélyesen fogadott a csapatnál, nagyon jól éreztem itt magam. Remélem, hogy a következő szezonban a lehető legjobb tudásomat fogom nyújtani, hogy segítsem a csapatot és sikeresek lehetünk

– mondta klubja honlapján Marku Albion.

Légiós lehet a győriek következő új igazolása is. Információnk szerint a Rába-partiakhoz tart Marko Bjekovic, a Vojvodina 23 éves védője.

Az ETO eddigi nyári érkezői: Miljan Krpic (szerb–magyar, FK Vozdovac – Szerbia), Zeljko Gavric (szerb–bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia), Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia), Marku Albion (albán, Dinamo Tirana). Kölcsönből visszatért Lacza Alex (Pécsi MFC).

Távoztak: Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia), Szujó Attila (Kolor­city Kazincbarcika), Huszár Marcell (DVTK – kölcsönben).

Az ETO harmadik felkészülési mérkőzését vívja kedden 10.30 órától Dunaszerdahelyen a szlovákiai Somorja ellen. A zöld-fehérek a héten még egyszer, de elképzelhető, hogy kétszer is pályára lépnek. A tervek szerint pénteken – még nem tudni, hány órakor – szintén a dunaszerdahelyi MOL Akadémián, a DAC 1904 együttesével csapnak össze, s lehet, ugyanezen a napon még egy felkészülési mérkőzést játszanak.