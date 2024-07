A Nemzeti Bajnokság minden osztályában megkezdődött a 2024/25. évi pontvadászat.

Az NB I-ben az ETO pénteken este 2-1- vereséggel nyitott a Nyíregyháza ellen. A zöld-fehéreknél az új igazolások közül csereként lépett pályára Eneo Bitri, Zeljko Gavric és Matija Krivokapic, utóbbi remekbe szabott gólt szerzett. Kétszer is becsapta a rátámadó szabolcsi védőt, majd 18 méterről a kapuba bombázta a labdát. Egy alkalommal pedig közeli fejesét bravúrral hárította Fejér.

Az ETO csak szépíteni tudott, így egy ikszes meccsen vereséggel nyitotta a bajnokságot.

Borbély Balázs vezetőedző: - Nem kezdtük jól a találkozót, ideges volt a csapatom. Sok ki nem kényszerített hibát vétettünk, a Nyíregyháza meg is tudta szerezni a vezetést. A szünetben jól reagáltunk, két helyen változtattunk, a második félidőben már sokkal jobban játszottunk. Sajnos a legrosszabbkor kaptuk a gólt, nem szabad az NB I-ben ilyen hibát elkövetnünk.

Pénteken a Debrecen ellen hazai pályán lehet javítani.

Az NB II-ben a Gyirmót FC Győr is 2-1-gyel mutatkozott be, igaz, ők ezzel három pontot szereztek a Soroksár otthonában.

A kék-sárgák győzelmében ugyancsak jelentős szerepet játszottak többen is a nyári új szerzemények közül.

A mezőny egyik legjobbjának tekinthető, volt magyar válogatott Ugrai Roland nagyszerű szabadrúgásból egyenlített, de azon kívül is számos jó megoldása volt, több alkalommal jelentett veszélyt a soroksári kapura.

Jó cserének bizonyult Piscsur Oleksandr, aki Katona Máté beadása után fejelte a győztes gólt. Piscsur a Puskás Akadémia II-től érkezett Gyirmótra. Tamási Zsolt vezetedző elmondta róla: korábbi klubjában már hosszabb ideje figyelték a játékost és úgy ítélték meg, vanna benne potenciál. A 19 éves ukrán center egyébként az NB II-es mezőny legmagasabb játékosának számít a maga 204 centijével.

Tamási Zsolt a három pont birtokában örömmel nyilatkozott a mérkőzés után: - Két ellentétes félidő volt, az elején a játék egyetlen elemében sem tudtunk másodosztályhoz méltó szinten futballozni. Érezték ezt a fiúk is. Kellett a győzelmünkhöz egy szenzációs szabadrúgás és egy gyönyörű fejes is, de a második félidő egyértelműen a miénk volt. Reméljük, hogy a szünet utáni produkció lesz ránk jellemző a bajnokságban.

A Gyirmót a hétvégén vasárnap este a Mezőkövesdet fogadja.

Az NB III-ban valamennyi csapatunk döntetlent játszott. Ennek talán a Credobus Mosonmagyaróvár örülhetett a legjobban, mert a tavaly jól szereplő Gyirmót II otthonában szerzett pontot.

A Sopron és az ETO Akadémia hazai pályán nem tudott nyerni.