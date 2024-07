A korábbi időszakban a Kalmár fivérek, Palotai Károly és János, majd Csató Sándor és János, Vincze Ottó és Gábor, aztán Simon András, majd Ádám is az ETO-ban futballozott.

A hölgyeknél is akadt ügyes testvér, sőt ikerpár. Ilyenek voltak a Jakab testvérek, vagy a Fél ikrek, Patrícia és Alexandra is.

De nem kell ennyire visszamenni az időben, hiszen tehetséges fiatalokból mostanában is akadt Győrben jó néhány testvérpár. Az ETO-ban nevelkedtek például a Szánthó hármas ikrek, Győrből igazolt Torinóba Csorba Noel, akinek ikertestvére, Dominik egyelőre még a zöld-fehérek játékosa.

A Rába-parti klub nemrég országos kupát nyert U19-es csapatában ismét feltűnt egy ikerpár. A 18 esztendős Brecska Dániel kapusként, Szabolcs védőként erősíti a zöld-fehérek korosztályos együttesét.

A fiatal labdarúgók Pécsről érkeztek 2022-ben a kisalföldi vármegyeszékhelyre.

A fiúk kupát nyertek az U19-es együttesben.

„Mohács közeléből, egy kis faluból, Lánycsókról indultak a srácok, s érdekesség, hogy egyszer épp Győrben, a Magvassyban nyertek futsalbajnokságot. Volt olyan ellenfelük, aki most a csapattársuk. Tizenhat évesen kerültek az ETO-hoz, és kis koruk óta úgy kelnek fel mindennap, hogy élvonalbeli labdarúgók legyenek. Nyilván ehhez akarat, kitartás is kell, hogy átlendüljenek a nehézségeken, de ezekből náluk nincs hiány. A foci mellett jól is tanulnak, szép eredménnyel érettségiztek, az egyetemre is Győrben járnának” – mondta gyermekei­ről az egyébként fociedzőként tevékenykedő édesapa, Brecska László.

Zöldben Szabolcs, sárgában Dániel az ETO korosztályos csapatában.

Dániel elárulta, magabiztos a pályán és azon kívül is. Az indításaival is kitűnik a többiek közül és a reflexvédései is az erősségei közé tartoznak. Azt is elmondta, mindig próbál előretekinteni és keresni az új ellenfeleket a csapatban és azon kívül is. Figyeli a kapusok eredményeit, és saját magát is ellenfélnek tekinti, hiszen mindennap meg kell küzdenie azzal, ha valami nem úgy sikerül, ahogy eltervezte.

Szabolcs fizikálisan erősnek és kitartónak érzi magát. Jól kommunikál a pályán, és hatalmas benne a győzni akarás. Ha valamit a fejébe vesz, azt végigcsinálja. Sokszor kellett magában motivációt találnia, hogy tovább küzdjön az álmaiért, ami nem más, mint minél több meccset játszani.