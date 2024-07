A testépítőversenyekről a legtöbbeknek a duzzadó izmok, a barna és csillogó bőr juthat eszükbe, azonban a sportág mögött sokkal több rejlik, mint egy tökéletesre dolgozott test. Rengeteg önmegtartóztatással, lemondással, szigorú diétákkal és kitartással érhetnek el szép eredményeket a testépítők. A nagycenki Horváth Martin két évvel ezelőtt vetette bele magát a bodybuilderek világába, s szép sikereket is ért el ez idő alatt.

A testépítés iránti szenvedélye hat évvel ezelőtt kezdődött, a versenyzésbe edzője tanácsára vágott bele. Az idei felkészülés ugyan kihívásokkal teli volt, de sikerült elérnie kitűzött céljait.

Fotó: Máthé Daniella

– Tavaly egy másik sportszövetségnél világbajnokságot is sikerült nyernem, amivel együtt megkapom a profi kártyát is, de már van egy Európa-bajnoki címem is. Idén az IBFF Hungary sportszövetségnél is sikerült kiérdemelnem a profi kártyát. Az Európa-bajnokságot Budapesten rendezték meg. A kategóriámban hárman indultunk, és sikerült az első helyen végeznem. Nem is gondoltam, hogy aranyérmes lehetek, de mindenképp örömmel tölt el az eredményem – mondta el Horváth Martin, aki hat évvel ezelőtt kezdett el edzőterembe járni, majd edzője tanácsára belevágott a versenyszerű sportolásba.

– A verseny célja, hogy az indulók minél szálkásabb testet tudjanak felmutatni, ami mögött hosszú munka áll, és nem csak az edzés kap nagy hangsúlyt. A verseny előtti napok már csak a felkészülésről szólnak, hiszen mindenki szeretné a legjobb formáját hozni. Most szombaton volt a megmérettetés, így már csütörtökön és pénteken egyáltalán nem ettem szénhidrátot. Majd a verseny napján már ettem mindent, ettől pedig az izmok sokkal teltebbek lesznek – avatott be Martin.

– Az idei felkészülés azért kihívások elé állított, ugyanis munkahelyet váltottam. Most az építőiparban dolgozom sok munkaórával, ezért kicsit nehezebb volt összeegyeztetni az edzéseket, de így is sikerült. Mindezek ellenére jövőre pihenőt tervezek, és nem indulok versenyeken. A mostani megmérettetésen sikerült elérnem, hogy háromszázalékos lett a testzsírom, de hosszú távon ez nem egészséges a szervezetnek. Ez idő alatt rengeteg mindent vonok meg a szervezetemtől, hiszen főként csak csirkét, zöldségeket és tojást eszem. A pihenőidő alatt kicsit lazább étrendet tarthatok, és a célom, hogy egy egészségesebb formát tartsak egész évben – részletezte Horváth Martin.