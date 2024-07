Július 12., péntek:



M4 Sport

18.30: Vízilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Franciaország-Japán

20.00: Vízilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Olaszország



Duna World

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Monaco



Eurosport 1

13.15: Kerékpár, Tour de France, 13. szakasz



Eurosport 2

14.30: Tenisz, Wimbledon

22.30: Golf, Kentucky Championship, 2. nap



Match 4

22.30: Autósport, NASCAR Truck Series, 14. futam, CRC Brekleen 175



Arena 4

11.15 és 16.00: Superbike-vb, Nottingham, SBK, 1. és 2. szabadedzés

15.00: Superbike-vb, Nottingham, nők, superpole

17.00: Superbike-vb, Nottingham, SSP, superpole



Július 13., szombat:



M4 Sport

9.20: Vízilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Olaszország-Franciaország

10.45: Vízilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Japán

12.15: Öttusa, Eb, női verseny, Budapest

14.45: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Szlovénia

16.55: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Szlovénia



M4 Sport+

15.50: Triatlon, vb-sorozat, női verseny, Hamburg



Sport 1

11.45: Kézilabda, férfi U20-as Eb, Csehország-Románia

14.15: Kézilabda, férfi U20-as Eb, Ausztria - Észak-Macedónia

16.30: Kézilabda, férfi U20-as Eb, Horvátország-Montenegró

18.45: Kézilabda, férfi U20-as Eb, Magyarország-Norvégia



Sport 2

20.30: Darts, World Matchplay, Blackpool



Eurosport 1

12.45: Kerékpár, Tour de France, 14. szakasz

21.00: Sportmászás, vk, Chamonix



Eurosport 2

14.30: Tenisz, Wimbledon, női döntő és férfi páros döntő

22.00: Golf, Kentucky Championship, 3. nap



Arena 4

10.00: Superbike-vb, SBK, 3. szabadedzés

12.00: Superbike-vb, SBK, superpole

13.45: Superbike-vb, SBK, női 1. verseny

15.00: Superbike-vb, SBK, férfi 1. verseny

16.15: Superbike-vb, SSP, férfi 1. verseny

21.45: Autósport, IndyCar, Hy-vee Race Weekend, időmérő



Match 4

10.45: Kamion Eb, Nürburgring, 1. futam

17.15: Kamion Eb, Nürburgring, 2. futam

18.15: Labdarúgás, skót ligakupa, Queen of the South-Aberdeen

21.00: Autósport, NASCAR, Xfinity Series, 19. futam, Explore the Pocono Mountains 225



Július 14., vasárnap:



M4 Sport

21.00: Labdarúgás, Eb, döntő, Spanyolország-Anglia



M4 Sport+

14.55: Triatlon, vb-sorozat, vegyes váltó, Hamburg

16.25: Strandröplabda, ob, 3. forduló, Csepel



Sport 1

4.00: Küzdősport, UFC, Rose Namajunas - Mayce Barber, Denver

14.00 és 20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool



Sport 2

3.00: Ökölvívás, profi gála, Las Vegas, Janibek Alimhanuli-Andrej Mihajlovics

17.30: Baseball, MLB, Baltimore Orioles-New York Yankees



Eurosport 1

11.30: Kerékpár, Tour de France, 15. szakasz

20.30: Sportmászás, vk, Chamonix, döntő



Eurosport 2

14.30: Tenisz, Wimbledon, férfi döntő és női páros döntő

20.30: Autósport, FIA endurance-vb

23.00: Golf, Kentucky Championship, 4. nap



Arena 4

1.45: Labdarúgás, Copa America, 3. helyért, Kanada-Uruguay

12.00: Superbike-vb, SBK, superpole-verseny

13.45: Superbike-vb, SBK, női 2. verseny

15.00: Superbike-vb, SBK, férfi 2. verseny

16.15: Superbike-vb, SSP, férfi 2. verseny



Match 4

2.00: Autósport, IndyCar, Hy-vee Race Weekend, 1. verseny

11.30: Kamion Eb, Nürburgring, 3. futam

17.00: Kamion Eb, Nürburgring, 4. futam

18.00: Autósport, IndyCar, Hy-vee Race Weekend, 2. verseny

20.30: Autósport, NASCAR, Cup Series, 21. futam, The Great American Getaway 400