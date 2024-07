A nyúli gárda stabil pontja volt korábban a megyei első osztály mezőnyének is, több nagy csata színhelye volt a csapat pályája, de visszalépett a bajnokságtól és a klubnál új alapokra helyezték a nyúli labdarúgást. Előnyt jelentett számukra, hogy már korábban is volt egy csapatuk a megyei harmadosztályban, így az alapok adottak voltak a folytatásra, az újjáalakulásra.

A nyúliak a most befejeződött bajnokság 26 mérkőzéséből 22 alkalommal győztesen hagyták el a pályát és remek támadójátékuknak köszönhetően a második legtöbb gólt szerezték.

Házon belül Mácsai Zsolt volt a legeredményesebb 23 találattal, de Varga Marcell (20) és Volner Gábor (19) is gólerős támadónak bizonyult.

Szakács Ferenc edző előbb visszatekintett az indulásra, majd kitért a jövő felvázolására:

„Jó pozícióból vághattunk neki a tavaszi folytatásnak, és nem titkolt célunk volt, hogy sikerüljön a tabella legfelső fokán zárni a bajnokságot – kezdte értékelését az edző. – Tudtuk, hogy tavasszal nehéz mérkőzések várnak ránk, mivel minden közvetlen riválisunkhoz mi utaztunk, de óriási pozitívum, hogy jól sikerült kijönnünk ezekből a mérkőzésekből. Örömteli, és nagy sikernek tartom, hogy veretlenek tudtunk maradni a tavasz során. Kiemelném csapatkapitányunkat, Varga Marcellt, aki sok fontos gólt szerzett tavasszal, de összességében minden játékosom teljesítményére büszke lehetek. Köszönettel tartozunk még a rábaszentmihályi sport­egyesületnek azért, hogy a bajnokság záró­mérkőzésére felcserélték a pályaválasztói jogot, így hazai környezetben ünnepelhettük a bajnokság megnyerését.”

A trénert a további tervekről és változásokról is faggattuk. Fontos kérdés, hogy vállalják-e az előrelépést a magasabb osztályba.

A nyúli bajnokcsapat

„Természetesen vállaljuk, hiszen a csapat megharcolt az előrelépés lehetőségéért, s mi a vezetés részéről igyekezni fogunk minden feltételt biztosítani a szerepléshez. Mivel valóban eredményes esztendőt zártunk, hiszen a bajnokság megnyerése mellett megértük a kupa- tavaszt is, a csapatban adottak a lehetőségek a további jó szereplés folytatására. Szeretnénk elsősorban a jelenlegi csapat törzsét, zömét együtt tartani, de terveink közt szerepel az is, hogy elsősorban nyúli kötődésű játékosokat igazoljunk. Szeretnénk a nyúli hagyományokat visszaállítani, valamint a megyei másodosztályban egy stabil csapatot kialakítani, amely sok örömet szerezhetne a továbbiakban a nyúli szurkolóknak.”