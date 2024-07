Az UNI Győri Úszó Sportegyesület csapata a serdülő országos bajnokságon megnyerte az éremtáblázatot és a pontversenyt is. A győri fiatalok 9 arany-, 6 ezüst- és 10 bronzéremmel, ezenfelül rengeteg döntős hellyel büszkélkedhetnek, ezzel az ország legjobb csapatát adva.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Pápai Olivér, aki két egyéni bajnoki címet szerzett, és 400 gyorson korosztályos csúcsot, valamint 200 gyorson az egy évvel idősebbek csúcsát is megdöntötte. Lakó Dorina is remekelt, egyéni bajnoki címet szerzett 50 pillangón és 100 gyorson.

Petrov Árpád vezetőedző: „Fiataljaink kellő komolysággal és kitartással vették az akadályokat. Nagyon stabilan versenyeztek négy napon keresztül és nagyon tetszett a váltókban mutatott hozzáállásuk. Körvonalazódik a jövő felnőttcsapata, többen is szép pálya előtt állnak az itt látott csapatból, ebben biztos vagyok. A szezont két hét múlva az ifjúsági bajnoksággal zárjuk.”

A csapat tagjai: Kammerer Kitti, Lakó Dorina, Megyesi Vanda, Nagy Anna Zsófia, Zámbó Virág Angyal, Zámbó Anna Villő, Bergendi Gellért, Buda Levente, Csekő Dominik, Haris Bence, Pápai Olivér, Takács Milán Ruben.

A helyszínen a csapatot Petrov Árpád és Balog Gábor segítette.