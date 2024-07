A közelmúltban megrendezett Európa-bajnokságon a magyar szkanderbajnok újabb sikereket könyvelhetett el, hiszen bal kézzel a hetedik, jobb kézzel pedig az ötödik helyen zárta a versenyt.

A szkanderbajnok Matusek Miklós mindkét kézzel magyar bajnok lett, az Európa-bajnokságon pedig az 5. és 7. helyet szerezte meg Fotó: Feil Balázs

Szkanderbajnok visszatérése

Felemelő érzés volt újra a dobogó legfelső fokára állni, de tovább kell dolgoznom a regenerálódásban, hogy ne csak a magyar bajnokságon, hanem esetleg komolyabb versenyeken is felkerülhessek a dobogóra

- kezdett bele a beszélgetésbe Miklós, aki az év elején bal kézzel győzedelmeskedett a magyar szkanderbajnokságon a 65 kg felnőtt férfi kategóriában, de bezsebelt még egy második és a sérült jobb kezével egy harmadik helyezést is a szegedi megmérettetésen.

- Nem vagyok olyan régi motoros, mint sokan az Európa-bajnokságon, így összességében elégedett vagyok az elért helyezésekkel. Hat éve űzöm ezt a sportot, míg a többség akár 20 éve is szkanderezik. Természetesen szeretnék tovább edzeni, hogy a következő években elérhessem a dobogós helyezést - mondta.

Az edzés, étkezés, pihenés közötti egyensúly kiemelten fontos - vallja a szkanderbajnok Kép: Máthé Daniella

Miklós jövőbeli tervei között az egészség megőrzése és a profi sportolás közötti egyensúly megtalálása szerepel.

- 40 fölött az ember már más szempontokat is figyelembe vesz. Számomra az egészség nagyon fontos, így egyensúlyt szeretnék találni az egészséges és a profi sportolás között. Ha sikerül rangos versenyeken indulnom és helyezést elérnem, elégedett leszek. A csapatunk vezetőjétől, Dóró Zsolttól, - aki a Magyar Szkander Szakszövetség szövetségi kapitánya is - , rengeteg szakmai segítséget kapok és az egyesületünkben több olyan versenyző is van, akivel jól tudok edzeni. Van egy edzőtársam, Zámbók Levente, aki szintén nagy segítség a mindennapokban - tette hozzá.

Kitartás, elkötelezettség és a sportág szeretete mind-mind szükséges a sikerhez Fotó: Máthé Daniella

Végezetül elmondta, hogy a szkander nagy felismerést hozott az életébe.

Rájöttem, hogy sosem késő elkezdeni semmilyen sportágat. Én 38 évesen álltam először szkanderasztalhoz, és most, néhány évvel később, úgy gondolom, hogy jó döntés volt, és arra bíztatok mindenkit, hogy bármilyen sportot is szeretne űzni, bátran vágjon bele. A legfontosabb a sportág szeretete, a megfelelő egyensúly megtalálása, az étkezés, valamint a két edzés közötti pihenés és regenerálódás

- zárta a beszélgetést.