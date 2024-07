A 112 éves győri DAC idén május végén 4 ponttal az utolsó helyen fejezte be a vármegyei első osztályú bajnokságot. A méltatlan szereplés oka, hogy a kék-fehérek több területen is régóta gondokkal küzdenek. A klubnál a közelmúltban ezért is fontos változások történtek a vezetésben. Az új elnök a DAC korábbi kiváló játékosa, Kun Ferenc lett, és a vezetőségben is többségében olyanok kaptak helyet, akik szívügyüknek érzik a patinás DAC felvirágoztatását. Ez azonban korántsem tűnik egyszerű feladatnak.

A megújulás legfőbb akadályát az jelenti, hogy a DAC SE korábbi elnöke, Kappel Mihály – szerintünk jogellenesen – felhatalmazás nélkül adásvételi szerződéssel eladta a DAC sport- egyesület kizárólagos tulajdonát képező Utánpótlás kft.-t, ráadásul a Pápai úti létesítmény használati jogát is a kft. birtokolja. Ez a múltban sok konfliktust okozott a felnőttcsapat és az utánpótlás között. A nemrégiben távozott elnökség ezt a szerződést bírósági úton sajnálatos módon nem rendezte. Mi ezt pótolni fogjuk, azonban a jogerős döntés megszületéséig valószínű, hosszú idő telhetne el, és addig lassan tudnánk haladni. Ezért inkább az Utánpótlás kft. vezetőjével, Farkasházy Lászlóval törekszünk megegyezésre. Az eredeti vagy az azt megközelítő állapot visszaállítására törekszünk, mégpedig akként, hogy az utánpótlás-nevelés és a felnőtt versenysport megléte is harmonikusan és egymást segítve tudjon tovább működni. Építeni jöttünk, nem rombolni. Azonban nem létezhetnek önös érdekek, célok. DAC csak egy van, de az működjön jól, a közt szolgálva. Mi így látjuk helyesnek

– kezdi Kun Ferenc, a DAC jelenlegi elnöke.

A felnőttcsapat versenyeztetése és az utánpótlás-nevelés napjainkban így teljesen elkülönül egymástól, noha mindkettő DAC néven szerepel a bajnokságokban.

„Tavasszal azért kértek fel bennünket, hogy segítsünk a DAC-nak, ám ebbe a váratlan akadályba ütköztünk – folytatja az elnök. – A legideálisabb egy hármas megállapodás lenne a létesítmény tulajdonosa, Győr önkormányzata, a sportegyesület és a kft. között. Remélem, hogy ez minél hamarabb megvalósul. A klub számára egy hosszú távon fenntartható modellt akarunk kialakítani, ami biztosítja, hogy tíz-húsz év múlva is működőképes legyen.”

A szakmai munkát az elnökség részéről Hannich Péter, Mayer János, Horváth Dénes és Füzi Géza koordinálja, az edző Mayer János marad.

„Szeretnénk megerősíteni a csapatot és a körülményeinkkel és víziónkkal vonzóvá tenni a DAC-ot – folytatja Kun Ferenc. – Elsősorban olyan futballistákban gondolkodunk, akiknek nem a pénz az elsődleges motiváció, hanem van reális, sportirányú jövőképük, és önmaguknak is hasznosnak tartják az általunk felvázolt és alkalmazott életútmodellt. A célunk az, hogy két éven belül jussunk fel az NB III-ba és ott is stabilan tudjunk szerepelni. Meggyőződésünk, hogy a marcalvárosi pályán ötszáz-nyolcszáz szurkolónak tudnánk rendszeres szórakozást nyújtani. Ha megnézzük a győri futball piramisát, akkor a harmadosztályból napjainkban hiányzik egy önálló klub, jelenleg ugyanis csak az ETO és a Gyirmót tartalékcsapata szerepel itt.”

Győr labdarúgásának valószínű, jót tenne a DAC „feltámadása”, ez azonban kizárólag az említett három szereplő egyazon akarata esetén sikerülhet.