Így a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon immár magyar válogatottként vehetett részt, és mindjárt 5. helyig száguldott 50 pillangón, az évvégi, glasgow-i rövidpályás Eb-n pedig ezüstérmes lett ugyanezen a távon, valamint a 4x50 méteres vegyesváltó tagjaként is. Ekkor már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is visszaigazolta, hogy Szabó a 2020-as olimpián is rajthoz állhat magyar színekben.

A világjárvány okán erre 2021-ben kerülhetett sor – azelőtt viszont jött az első igazán nagy dobás: aranyérem a budapesti Európa-bajnokságon kedvenc számában, 50 pillangón, azaz meglett a nagypályás diadal is. A tokiói játékokon elsősorban a 4x100-as gyorsváltó tagjaként érhetett el kiugró eredményt, ami sikerült is: Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Bohus Richárddal az ötödik helyen végeztek. Egyéniben 100 gyorson 20. lett, 100 pillangón tudott menni egy kört, végül 14-ikként zárt a középdöntőben.

Novemberben jött az addigi legkomolyabb parádé: a kazanyi rövidpályás Európa-bajnokságon három aranyérmet szerzett (50 m gyors, 50 és 100 m pillangó), ötven pillangón pedig 21.75 másodperccel sikerült a világrekord-beállítás.

“Még nem tudom felfogni, hogy világcsúcsot úsztam, már vagy két éve kergetem ezt a rekordot, közben meg azért kicsit bosszant, hogy miért nem voltam egy századdal gyorsabb… – mondta utána. – A lényeg, hogy próbáltam kiélvezni ezt a harmadik eredményhirdetést, ki tudja, mikor lesz újra ilyenben részem. A magyar himnuszt hallgatni mindig különleges érzés.”

Csúcsra járás 2021-ben

Az úszóberkekben csak Szebinek becézett vasember 2021-ben járt a csúcson, 2022-ben a 4x100-as gyorsváltóval szerzett ezüst-, majd az év végi, melbourne-i rövidpályás világbajnokságon szerzett bronzérem számított kiemelkedőnek. Tavaly új irány felé fordult: mivel kedvenc távja, az 50 pillangó továbbra sem szerepel az ötkarikás programban, alkata pedig nem igazán passzol a százhoz nagypályán, ezért az ötven gyorsra kezdett gyúrni.

A “projekt” jól haladt, a 2023-as fukuokai világbajnokságon például első idővel jutott a középdöntőbe, ám ott egy rémisztő technikai hiba (a rajt után a vízbe csapódva szétnyílt a keze) miatt nem lehetett esélye a fináléra.