Sanabriában és Valladolidban is nyert az a magyar négyes, amelynek három tagja is Győri Vízisport Egyesületet képviselte. Boros Adrián, Varga Olivér és Aradi Bátor mellett Borhi Mihály evezett a hajóban, és a kvartett két nemzetközi hosszútávú versenyen is diadalmaskodott Spanyolországban - számolt be róla Facebook oldalán az egyesület.