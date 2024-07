Soproni akadályfutó korábban még nem jutott ki Európa-bajnokságra. Dolmány Emmának azonban ez is sikerült, a SMAFC tizenhét esztendős atlétája fantasztikus versenyzéssel megnyerte a 2000 méteres akadályfutást a szlovák-cseh-magyar válogatott viadalon, így július 18-án ott lesz az U18-as Európa Bajnokságon.

– A szlovákiai Pöstyénben rendezték meg a versenyt, ahol a szintidőn belül teljesített sportolók jutottak tovább a kontinensviadalra. Kétezer méteren az akadályfutóknak 7:14.00 időn belül kellett teljesíteniük, nekem sikerült 7:07-et futnom. Ezzel egyrészt aranyérmet nyertem, másrészt kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra. Nagyon boldog vagyok és szeretnék jól teljesíteni a Besztercebányán rám váró futamon is – mondta el Dolmány Emma, aki azt is elárulta, kettős érzés munkál benne, mert egyrészt doppingolja a siker, másrészt érzi az eredményből fakadó felelősségét is.

– Július 18-án, Besztercebányán valószínűleg éppen olyan melegben futunk, mint a válogatott viadalon, de én jól bírom a hőséget, ezzel nem lesz gond. Éppen a meleg miatt taktikai versenyre számítok, ez is nekem kedvez. A selejtező futamokon az első hat versenyző jut majd tovább, vagyis nem az idő fog dönteni, hanem a helyezés. Abban bízom, hogy egyéni csúccsal a döntőbe is bejuthatok – osztotta meg reményeit Dolmány Emma.

A SMAFC versenyzője – edzőjével, Gedeon Zsolttal – a dobogókői edzőtáborban készül a nagy megmérettetésre.