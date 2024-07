Folyamatosan fejlődtünk az elmúlt bajnokságban és bízom benne, hogy ez a tendencia idén is folytatódni fog - említi Bücs Zsolt. - Jó csapat vagyunk dicséretre méltó közösséggel, melynek jelei a nyáron is megmutatkoztak. Rendkívül erős a csoportunk, szerintem hat együttes kiemelkedik a többiek közül, utánuk viszont kiegyeníltett a mezőny, kimondottan kieső jelöltekről nem is beszélhetünk. Bízom a biztos bennmaradásban. Összességében bizakodva várom a rajtot annak ellenére, hogy akadnak sérültjeink, betegeink, lesz eltiltottunk is.