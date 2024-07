– Ahogy azt említette is, az előző idényben az egyik legnehezebb klubvezetői döntést kellett meghozniuk, hiszen idény közben váltottak edzőt. Hogy jutottak el idáig, mik voltak ennek a folyamatnak a stációi, és hogy élte meg?

– Azóta többször végig gondoltuk a nálam sokkal tapasztaltabb Vanyus Attilával, vagy a két oldalról tapasztalt Görbicz Anitával, hogy időben hoztuk-e meg a döntést. Visszagondolva lehetséges, hogy voltak intő jelek, hogy ezt előbb is megléphettük volna. De a világ egyik legjobb csapatánál ez nem úgy működik, hogy lát az ember egy vagy két jelet, és egyből edzőt cserél. Voltak olyan háttérbeszélgetéseim Ulrikkal, a csapatkapitányokkal, de adott esetben személyesen a játékosokkal is, amelyek alapján azt éreztem, valami nem stimmel. Ettől függetlenül azt is hozzá kell tennem, hogy az elmúlt időszakban a Népligetben rendre vereséget szenvedtünk, nem csak az én érámban, előtte is, de láttuk, hogy ez a visszavágón itthon javítható. Az óvári vereség alkalmával viszont most is úgy gondolom, ha reggelig játszottunk volna, akkor sem fordítjuk meg a meccset. Rossz napunk volt, ami viszont minden topcsapat életében előfordul. Nem árulok el nagy titkot, nem vagyok egyedül a véleményemmel, miszerint nagy probléma, hogy két, adott esetben három-négy nagyon erős csapat kiélezett versenyfutását a bajnokságban egy ilyen kisiklás dönt el. A szövetségnek el kellene gondolkodnia, hogy ez a lebonyolítási rendszer jó-e, vagy adott esetben visszatérhetnénk a bajnoki döntőhöz, ami a férfibajnokságban is működik. Igazságosabbnak érezném, mint azt, hogy az egyik csapatnak az egész idénye oda egy rossz este miatt, mert ugyanez előfordulhat a Fradival, a Debrecennel és az Óvárral is, nem csak velünk. Visszatérve az edzőváltáshoz és a Magyar Kupán történtekhez, az egyik legrettenetesebb érzés, amikor másfél méterre ülsz a csapatodtól, amely vezeti a döntőt ötven percen keresztül, a lányok azt játsszák, amit előtte a taktikai értekezleten megbeszéltek, érzed, hogy jó irányba megy a mérkőzés, majd egyik pillanatról a másikra valami megváltozik, de a játékosok nem kapják meg azt a segítséget a padról, ami ilyenkor kell. Egy másik edzővel, egy évvel korábban ugyanez előfordult, úgyhogy elhatároztam, hogy ennek vége van, ezt még egyszer nem szeretném átélni.

A Győri Audi ETO a világ topcsapata, ahol nem engedhető meg, hogy a szakmai stáb erő nélkül, tehetetlenül áll a pad mellett.

Utólag lehet azt mondani, hogy sikeres döntés volt, ugyanakkor borzasztó nehéz is abban a kiélezett helyzetben, mert nem tudtuk, hogy következő napokban kivel tárgyaljunk. Ilyenkor hatalmas erő, hogy a klubnál dolgozik Kun Attila, akinek a kezébe lehet adni a világ legjobb csapatát, és megkérni, hogy vezesse azt ideiglenesen, közben pedig tudod azt, hogy hozni fogja a meccseket. Aztán jött Per Johansson, akivel megegyeztünk, és amint munkába állt, látszott, hogy minden megváltozott. A Vipers elleni idegenbeli meccs előtt már azt éreztem, hogy jó irányba megyünk, ott pedig ez be is bizonyosodott.