A 31 éves magyar válogatott labdarúgó személyében rutinos támadó érkezett a Marcal-parti csapathoz.

Ugrai pályafutása Békéscsabán indult, ezt követően a Szombathelyi Haladás, a Ferencváros, majd a DVTK, a Budapest Honvéd, valamint a DVSC csapatánál fordult meg. A 2023/2024-es idényt az NB I-ből kieső Mezőkövesd Zsóry FC-nél töltötte. A 31 éves támadó Játszott a görög Atromitos Athén és a török Pendikspor együttesében is. Tagja volt a magyar U19-es, U20-as és U21-es válogatottnak is.

A rutinos csatár pályafutása során eddig 194 magyar első osztályú mérkőzésen lépett pályára, melyeken összesen 41 gólt szerzet, ezek mellet kiosztott 24 gólpasszt is.

A Gyirmót FC Győr szerdán 16.30 órától Ausztriában, az FC Lafnitz ellen játszik felkészülési találkozót.