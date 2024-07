A 33 esztendős, 206 centméter magas, balkezes, amerikai Brandon Garrett személyében tapasztalt, korábban a magyar élvonal mellett, erős európai bajnokságokban is megforduló középjátékost igazolt az első osztályban szereplő Sopron KC kosárlabdacspata – számolt be a hírről a klub honlapja.

Garrett egyetemi évei után Európában először spanyol alacsonyabb osztályú csapatokban játszott, majd a svájci, az izlandi és a portugál élvonal mellett görög első osztályban is megfordult. Oda ráadásul éppen attól a Körmendtől került, amely annak a szezonnak a végén ezüstérmes lett és amelynek színeiben 9 meccsen figyelemre méltó közel 17 pontos és csaknem 7,5 lepattanós átlagot produkált. Érdekesség, hogy akkor őt a korábban Sopronban játszó Wesley Gordon váltotta. A görög élvonalban is jól teljesített, 13 pontos, 8 lepattanós átlaggal segítette az Iraklisz együttesét.

Az előző két évadban az orosz, fehérorosz, kazah csapatok alkotta VTB-ligában az Avtodor Szaratov együttesében játszott. Az első szezonjában még meghatározó szerepet töltött be az együttesben, akkor bő 25 perc alatt 11,2 pontot és 5,6 lepattanót átlagolt, az előző évadban már kiegészítő szerepkörben, meccsenként átlagban bő 15 percet a pályán töltve 6 pontos, 3 lepattanós átlagot teljesített. A svájci Fribourg színeiben az Európa-Kupában és a Bajnokok Ligája selejtezőkön is szerepelt.

Összefoglaló Garrett 2022-23-as szaratovi szezonjáról: