Régi fényében zajlik a Diákolimpia, amely nemcsak elérte, de meg is haladta a 2019-es részvételi adatokat. A tavalyi tanévi 249 ezerhez képest idén a nevezések meghaladták a 300 ezret, vagyis közel 33%-os volt a növekedés a hat korcsoportban. A Diákolimpia® rendszerben részt vevő gyerekek számában is emelkedés mutatkozott: ebben a tanévben majdnem 160 ezer, 20%-kal több gyermek vett részt a versenyben 2022/2023-hoz képest. A nemek aránya 60-40% a fiúk javára, és érdekes, hogy a teljes résztvevői szám több mint felét a III-IV. korcsoport, vagyis a felsőtagozatosok tették ki.

A teljes tanéven átívelő versenysorozatot már 38 éve rendezi meg a Magyar Diáksport Szövetség. Idén összesen 55 sportágban, ebből 14 közvetlenül az MDSZ szervezésében zajlott, további 41 sportágat pedig a sportági szövetségek rendeztek meg. A rendszerben új elemként jelent meg Diákolimpia Junior, az alsós korosztályt megcélzó, multisport jellegű diáksportfesztivál, amely során versenyszituáció nélkül, kifejezetten élménysportban lehetett része a gyerekeknek. Messze a legnépszerűbb sportág idén is az atlétika, amelyre 113 ezer nevezés érkezett, ezt követi a labdarúgás (38 ezer) és a kézilabda (17 ezer).

Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét a közel 28 ezer nevezéssel, őt követi Pest vármegye 23 ezer és Bács-Kiskun vármegye 20 ezer nevezéssel. Ha a településeket figyeljük, akkor Budapestet leszámítva a legaktívabbak Miskolc, Szombathely és Kecskemét, ha pedig az egyes intézményeket, akkor a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Gyulai Implom József Általános Iskola és a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium a dobogósok a nevezések terén.

A Diákolimpia teljes szezonja alatt a körzeti versenyektől az országos döntőkig bezárólag összesen több mint 3.100 sportesemény zajlott. Az események csodás hangulatáról számos fotóbeszámoló tanúskodik, amelyek elérhetők a Diákolimpia Facebook oldalán. Idén újraindult a Diákolimpia Instagram oldala is, és a fiatal korosztály kedvéért már TIKTOK-csatorna is működik, nagy népszerűséget mutatva.

A versenysorozatot a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium támogatja, a körzeti versenyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően valósulhattak meg. A Diákolimpia országos döntőinek helyezettjei továbbra is többletpontokhoz juthatnak a felsőoktatási felvételik során. Az egyes egyetemeken/főiskolákon a többletpontok mértéke eltérő, azt az intézmény saját hatáskörben határozza meg. A versenysorozat idei támogatója, a Hervis jóvoltából minden Diákolimpia országos döntőn részt vevő versenyző és kísérő pedagógus egy 5.000Ft értékű, a körzeti, megyei, illetve országos elődöntő dobogósok pedig 3.000 Ft értékű Hervis kupont kaptak.